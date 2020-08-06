商业飞行推迟，亿万富翁布兰森将于明年初乘维珍银河火箭飞船进入太空

8 月 6 日消息，据国外媒体报道，由于受疫情影响，太空旅行公司维珍银河（Virgin Galactic）已将其亚轨道飞船 SpaceShipTwo 的商业飞行开始时间推迟至 2021 年第一季度。

维珍银河是由英国亿万富翁理查德 • 布兰森（Richard Branson）创立的。该公司周一表示，布兰森将于明年年初乘坐维珍银河的火箭飞船进入太空。

今年以来，维珍银河在美国太空港（Spaceport America）对飞船 SpaceShipTwo 进行了两次滑翔测试。该公司还将于今年秋天在美国太空港对该飞船进行两次动力测试飞行。

如果这些飞行按计划进行，维珍银河预计将在 2021 年第一季度进行首次商业飞行。

自 2004 年维珍银河成立以来，该公司的首次商业飞行一再被推迟。该公司原本预计在 2020 年中期将付费乘客送入太空，但今年 2 月份的时候，该公司表示，它预计将推迟首次商业飞行，它的目标是在今年年底让布兰森进入太空。然而，现在，该公司又将其首次商业飞行的时间推迟到了 2021 年。

2020 年第二季度，维珍银河没有获得收入，而是净亏损 6300 万美元，大于 2020 年第一季度的 6000 万美元。截至第二季度末，该公司拥有 3.6 亿美元现金。

此外，近日，维珍银河宣布，它将发行 2049 万股股票，筹集 4.6 亿美元资金，并在晚些时候抛售股票。