首汽约车与 SAP Concur 战略合作：企业员工报销无需打印发票

8 月 6 日消息，首汽约车与差旅及费用管理供应商 SAP Concur，就企业级业务达成战略合作，将为广大企业用户打造端到端的员工出行体验及费用管理方案，提高员工报销效率及企业费用管理水平。

此次，双方的合作将直接打通企业员工报销通道，实现报销 “去中心化”，简化报销流程，Concur 用户只需要关联双方账户，便可将首汽约车应用程序中的用车记录自动推送至 Concur 账户中，实现行程数据、发票数据的互联互通。员工在报销时无需打印和粘贴发票，可直接在 Concur 系统内管理自己的出行记录并实时提交报销。

这一过程同时适用于员工个人支付和企业对公支付。此外，企业财务人员还可借助 Concur 系统生成的财务报表轻松核对账目数据，提高审计效率，企业管理者亦能有效管控员工用车行为。

据悉，首汽约车与 SAP Concur 此次合作的用车场景包含即时用车、接送机、包日出行以及城际出行等。此外，在粤、港、澳等城市的员工，也能实现 Concur 系统和首汽约车应用程序的数据互通，极大方便及提升用户查询出行记录及处理报销事宜。

首汽约车 CEO 魏东表示：“双方的合作将有效提升企业员工差旅出行体验，优化企业费用管理效率，也将推动首汽约车企业级客户服务水平的提升，助力首汽约车为更多中外企业提供优质的出行服务。