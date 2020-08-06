谷歌内部文件曝光：正研发 Pixel 折叠屏手机

9to5Google 报道，在谷歌 Pixel 4a 发布之际，一份来自安卓的内部文件透露了谷歌明年即将发布的硬件产品。

这份文件列举了谷歌多年以来移动操作系统的发布顺序（Android）以及自从 Pixel 2 系列以来发布的全部硬件，包括最新发布的 Pixel 4a、Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 智能手机。除此之外，他们还在该文件发现了预计将在明年发布的 Pixel 5a（代号 Barbette），以及其余三款正在研发的设备，代号分别是 “Raven”、“Oriole”以及 “Passport”。

据悉，前两个代号有可能指代 Pixel 6 系列。最值得一提的是第三个代号，在这份文件中明确提及了这款设备 “可折叠”，三款产品均被标记将在 2021 年第四季度发布。

这一迹象表明，Pixel 系列首款折叠屏智能手机产品正在进行研发并在明年上市。

早在 2019 年，外媒 CNET 曾撰文称，谷歌正在研发一款 “折叠屏 Pixel 手机”，但当时 Pixel 产品总监 Mario Queiroz 只明确提及了折叠型 Pixel 依然处于技术原型阶段，他承认谷歌研发折叠屏手机已经有很长一段时间，不过他表示，现在人们不需要折叠屏手机，只是停留在 “有的话不错”的阶段。目前，这位为谷歌服役了 14 年的老员工已经离职，这让折叠屏 Pixel 产品前景变得扑朔迷离。

除了折叠屏 Pixel 外，这份文件还提及了 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 系列将在 10 月份上市，而下一代入门产品 Pixel 5a 将在明年第二季度发布。

9to5 Google 指出，尽管这份文件指出了谷歌硬件团队未来的发布节奏，但主要目的是用于 Android 系统开发，并非全部产品都会真正上市。