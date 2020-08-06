中芯国际二季度营收 9.385 亿美元，同比增长 18.7%

IT之家 8 月 6 日消息 今天，中芯国际发布公告，2020 年第二季的销售额为 9.385 亿美元，相较于 2020 年第一季的 9.049 亿美元增加 3.7%，相较于 2019 年第二季的 7.909 亿美元增加 18.7%。

中芯国际2020 年第二季毛利为 2.486 亿美元，较 2020 年第一季的 2.336 亿美元增加 6.4%，较 2019 年第二季的 1.512 亿美元增加 64.5%。

IT之家了解到，中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，上交所科创板证券代码：688981，港交所股份代号：00981，美国场外市场交易代码：SMICY）及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂，以及一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂；在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。