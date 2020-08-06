三星 Galaxy Buds Live 外媒体验：佩戴舒适，降噪划水

在 8 月 5 日举办的「Galaxy Unpacked 2020」活动中，三星正式推出了新一代真无线耳机。这款名为 Galaxy Buds Live 的无线耳机最早于今年年初就被曝光，宛如「蚕豆」的独特外观设计让人眼前一亮，也因此衍生出了「腰子」「豆子」等调侃的称号。

三星还未宣布 Galaxy Buds Live 国行版本的开售日期，但欧美地区已经确定将于明天发售，价格为 170 美元，约合 1200 元，稍微比 AirPods 2 便宜一些。

作为三星的第一款搭载 ANC 技术的真无线耳机，Galaxy Buds Live 的实际体验如何，我们总结了提前试玩了这款真无线耳机的外媒给出的评价，如果你对这款耳机感兴趣的话不妨了解一下。

佩戴体验

和市面上大部分采用入耳式或非入耳式耳机不同，Galaxy Buds Live 独特的外形设计也为它带来了不一样的佩戴体验。

根据官方给出的指南，佩戴 Galaxy Buds Live 时需要将其发声单元面朝下（充电接口面朝上）塞入外耳道口处，接着调整耳机顶部，使其能够固定在耳甲处。

如果觉得耳机佩戴的牢固性不足，可以尝试更换随装附带的不同尺寸的耳塞翼尖。

知名科技媒体 Engadget 在短暂体验了 Galaxy Buds Live 之后对这款无线耳机的佩戴体验赞赏有加：「三星称 Galaxy Buds Live 是迄今为止最符合人体工学设计的耳机的说法是正确的。由于没有耳塞常有的凸起设计，佩戴 Galaxy Buds Live 时感觉更舒适。」

另一家外媒 GSMArena 则认为无论是采用入耳式还是非入耳式设计，最终都要看消费者个人的喜好，前者能够提供更强的隔音效果，并且在低音表现方面往往占据一些「先天优势」，而像 Galaxy Buds Live 这种采用非入耳式设计的耳机的优点则是具备更舒适的佩戴体验：

「我们在办公室的不同同事身上取得了不一样的佩戴反馈，有些人发现他们难以牢固地佩戴 Galaxy Buds Live，有些人则觉得刚刚合适。一般来说，对于感觉佩戴不牢的同事来说，当我们给他们的 Galaxy Buds Live 更换了耳塞翼尖之后，情况有了很大的改善。」

音质

Galaxy Buds Live 的内部搭载了由 AKG 调校的 12mm 扬声器，辅以能够提升低频音效的低音管，而通风孔则能够起到平衡耳机内外压力的作用，缓解长时间佩戴耳机的压迫感。

Engadget 表示 Galaxy Buds Live 作为一款日常使用的无线耳机配件，在音质方面还是不错的：「尽管我对于采用半入耳式开放设计的 Galaxy Buds Live 的音质表现持怀疑态度，但整体而言表现还不错，但稍有不足的是 Galaxy Buds Live 在高音量状态下高频有些溢出。」

GSMArena 则对 Galaxy Buds Live 的低频表现印象深刻：「我们对于这样一款采用半入耳开放式设计的耳机的低频水平感到惊讶。」「Galaxy Buds Live 的音量相当大，接近于 AirPods Pro 的水平，但不如 AirPods 2 和 Galaxy Buds +。」

降噪

虽然是一款采用半入耳式的无线耳机，Galaxy Buds Live 还是搭载了主动降噪技术，三星表示 ANC 能够在削弱干扰的同时让佩戴者感知外界声音，最高能够降低 97% 的低频噪音，同时不会遗漏人声和通知等高频声音。

但体验了这款耳机的外媒似乎都普遍对 Galaxy Buds Live 的主动降噪表现评价不高。

Engadget：「基于初步的上手体验，当我在 Galaxy Buds 应用中看到降噪功能已经打开时，期待的降噪效果并没有出现，Galaxy Buds Live 的主动降噪功能并不能很好地隔绝我旁边的噪音。更多时候，我还是只能采用调高音量的做法来盖过传到耳朵里的噪音。」

GSMArena：「Galaxy Buds Live 的主动降噪功能能够稍微降低来自办公室的环境噪音，但幅度不是很大。当我调高耳机音量，再配合上主动降噪之后才能比较好地消除噪音。」