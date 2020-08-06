首页
辣品
IT圈
白天
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>奇趣电子

88 大促汇总：爱奇艺 / 腾讯视频 99 元 / 年，芒果 TV 会员 79 元 / 13 个月

2020/8/6 20:23:11 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

阿里88会员节影音VIP大促，爱奇艺黄金会员/腾讯视频VIP年卡低至5折99元，芒果 TV会员年卡低至4折79元、再送月卡。

活动时间：8月6日 - 8日。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
爱奇艺（8月6日 - 8日）
黄金会员年卡￥198/￥99点此
黄金会员年卡￥198/￥99点此
黄金会员季卡￥58/￥29点此
星钻会员年卡￥618/￥309点此
星钻会员年卡￥618/￥309点此
星钻会员季卡￥168/￥84点此
腾讯视频（8月6日 - 8日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员季卡￥58/￥29点此
超级VIP年卡￥488/￥244点此
超级VIP年卡￥488/￥244点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
芒果 TV（8月5日 - 11日）
VIP会员13个月￥198/￥79点此
VIP会员13个月￥198/￥79点此
优酷
酷喵会员年卡￥479/￥198点此
酷喵会员年卡￥479/￥198点此
酷喵会员双月卡￥98/￥39点此
WPS+百度文库+QQ音乐（8月6日 - 8日）
WPS会员年卡￥89/￥59点此
超级会员年卡￥179/￥129点此
文库会员年卡￥120/￥89.9点此
文库会员年卡￥120/￥89.9点此
WPS会员年卡+
文库会员年卡		￥209/￥99点此
超级会员年卡+
文库会员年卡		￥299/￥179点此
豪华绿钻年卡+
文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
豪华绿钻月卡+
文库会员月卡		￥42.9/￥25.9点此
美团外卖（8月6日 - 7日）
外卖会员月卡￥15/￥9.6点此
迅雷（8月3日 - 9日）
白金会员年卡￥180/￥126点此
白金会员年卡￥180/￥126点此
超级会员年卡￥360/￥252点此
超级会员年卡￥360/￥252点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 爱奇艺

黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时309元/年，点此购买（年卡）；限时84元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时79元/13个月，点此购买（年卡+月卡）。

• 优酷

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时198元/年，点此购买（年卡）；39元/2个月，点此购买（双月卡）。

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：会员

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用