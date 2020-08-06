88 大促汇总：爱奇艺 / 腾讯视频 99 元 / 年，芒果 TV 会员 79 元 / 13 个月

阿里88会员节影音VIP大促，爱奇艺黄金会员/腾讯视频VIP年卡低至5折99元，芒果 TV会员年卡低至4折79元、再送月卡。
活动时间：8月6日 - 8日。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|爱奇艺（8月6日 - 8日）
|黄金会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|黄金会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|黄金会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|星钻会员年卡
|￥618/￥309
|点此
|星钻会员年卡
|￥618/￥309
|点此
|星钻会员季卡
|￥168/￥84
|点此
|腾讯视频（8月6日 - 8日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥244
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥244
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥73
|点此
|芒果 TV（8月5日 - 11日）
|VIP会员13个月
|￥198/￥79
|点此
|VIP会员13个月
|￥198/￥79
|点此
|优酷
|酷喵会员年卡
|￥479/￥198
|点此
|酷喵会员年卡
|￥479/￥198
|点此
|酷喵会员双月卡
|￥98/￥39
|点此
|WPS+百度文库+QQ音乐（8月6日 - 8日）
|WPS会员年卡
|￥89/￥59
|点此
|超级会员年卡
|￥179/￥129
|点此
|文库会员年卡
|￥120/￥89.9
|点此
|文库会员年卡
|￥120/￥89.9
|点此
|WPS会员年卡+
文库会员年卡
|￥209/￥99
|点此
|超级会员年卡+
文库会员年卡
|￥299/￥179
|点此
|豪华绿钻年卡+
文库会员月卡
|￥204.9/￥129
|点此
|豪华绿钻月卡+
文库会员月卡
|￥42.9/￥25.9
|点此
|美团外卖（8月6日 - 7日）
|外卖会员月卡
|￥15/￥9.6
|点此
|迅雷（8月3日 - 9日）
|白金会员年卡
|￥180/￥126
|点此
|白金会员年卡
|￥180/￥126
|点此
|超级会员年卡
|￥360/￥252
|点此
|超级会员年卡
|￥360/￥252
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 爱奇艺
黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时309元/年，点此购买（年卡）；限时84元/3个月，点此购买（季卡）。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）。
• 芒果 TV
PC移动影视会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时79元/13个月，点此购买（年卡+月卡）。
• 优酷
酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时198元/年，点此购买（年卡）；39元/2个月，点此购买（双月卡）。