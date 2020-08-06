88 大促汇总：爱奇艺 / 腾讯视频 99 元 / 年，芒果 TV 会员 79 元 / 13 个月

阿里88会员节影音VIP大促，爱奇艺黄金会员/腾讯视频VIP年卡低至5折99元，芒果 TV会员年卡低至4折79元、再送月卡。

活动时间：8月6日 - 8日。

视频会员大促合集：

视频会员 原价/活动价

购买 爱奇艺（8月6日 - 8日） 黄金会员年卡 ￥198/￥99 点此 黄金会员年卡 ￥198/￥99 点此 黄金会员季卡 ￥58/￥29 点此 星钻会员年卡 ￥618/￥309 点此 星钻会员年卡 ￥618/￥309 点此 星钻会员季卡 ￥168/￥84 点此 腾讯视频（8月6日 - 8日） VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员季卡 ￥58/￥29 点此 超级VIP年卡 ￥488/￥244 点此 超级VIP年卡 ￥488/￥244 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥73 点此 芒果 TV（8月5日 - 11日） VIP会员13个月 ￥198/￥79 点此 VIP会员13个月 ￥198/￥79 点此 优酷

酷喵会员年卡 ￥479/￥198 点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥198 点此 酷喵会员双月卡 ￥98/￥39 点此 WPS+百度文库+QQ音乐（8月6日 - 8日） WPS会员年卡 ￥89/￥59 点此 超级会员年卡 ￥179/￥129 点此 文库会员年卡 ￥120/￥89.9 点此 文库会员年卡 ￥120/￥89.9 点此 WPS会员年卡+

文库会员年卡 ￥209/￥99 点此 超级会员年卡+

文库会员年卡 ￥299/￥179 点此 豪华绿钻年卡+

文库会员月卡 ￥204.9/￥129 点此 豪华绿钻月卡+

文库会员月卡 ￥42.9/￥25.9 点此 美团外卖（8月6日 - 7日） 外卖会员月卡 ￥15/￥9.6 点此 迅雷（8月3日 - 9日） 白金会员年卡 ￥180/￥126 点此 白金会员年卡 ￥180/￥126 点此 超级会员年卡 ￥360/￥252 点此 超级会员年卡 ￥360/￥252 点此

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• 爱奇艺

黄金会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

星钻会员：原价618元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时309元/年，点此购买（年卡）；限时84元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时79元/13个月，点此购买（年卡+月卡）。

• 优酷

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时198元/年，点此购买（年卡）；39元/2个月，点此购买（双月卡）。

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