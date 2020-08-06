天津光电推出基于龙芯 1C0300B 的系列激光打印机

IT之家8月6日消息 近期，龙芯 1C0300B 作为主控芯片已批量应用在天津光电出品的多款激光打印机中，在打印扫描、通信控制和协议解析方面发挥着重要的作用。通过对数据传输和处理的管控，以及对一键清除内存的支持，龙芯 1C0300B 可以充分保障数据的安全性。

▲龙芯 1C0300B

IT之家获悉，本次合作的产品有 OEP4010DN 专用黑白双面激光打印机、OEP3300CDN 专用彩色激光打印机、OEP3310CDN 专用彩色激光打印机、MP4020DN 专用黑白激光多功能一体机、MP4025DN 专用黑白激光多功能一体机、MP3100CDN 专用彩色激光多功能一体机、MP3105CDN 专用彩色激光多功能一体机。它们作为天津光电的主力机型，可运行在龙芯中标麒麟系统上，并已与多款国产计算机成功适配，参与到信创项目当中。

▲本次合作的打印机产品展示

龙芯 1C0300B 是龙芯中科基于 GS232 处理器核的高性价比单芯片系统，可应用于工业控制及物联网等领域。龙芯 1C 包含浮点处理单元，支持多种类型的内存，支持高容量的 MLC NAND Flash。龙芯 1C 为开发者提供了丰富的外设接口及片上模块，包括 Camera 控制器、USB OTG 及 USB HOST 接口、AC97/I2S 控制器、LCD 控制器、SPI 接口、UART 接口等，提供足够的计算能力和多应用的连接能力。