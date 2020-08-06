苹果 iPhone 12 OLED 显示屏谍照曝光

IT之家 8 月 6 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，距离今年秋季发布 iPhone 12 的时间越来越近了，更多来自苹果供应链的泄露信息开始浮出水面。今天 , 爆料人士 @Mr·white 曝光了 iPhone 12 手机使用的 OLED 显示屏模组。

从图片本身很难辨别出太多细节，而附带的推特除了 “iPhone 12 OLED 屏幕”之外，也没有提供更多的背景。还无法轻易断定这块显示屏的尺寸是多少，也无法轻易判断出刘海缺口有多大。

IT之家此前报道，苹果预计今年将发布四款 iPhone 12 新机，配备 5G 和 OLED 显示屏。iPhone 12 系列将提供 5.4 英寸和 6.1 英寸屏幕尺寸，而 iPhone 12 Pro 系列将提供 6.1 英寸和 6.7 英寸屏幕尺寸。这款爆料的显示屏组件有可能是为 5.4 英寸或 6.1 英寸 iPhone 12 准备的。

iPhone 12 系列将是苹果整个旗舰 iPhone 产品线中首次采用 OLED 屏幕。iPhone X 是第一款改用 OLED 的 iPhone，但苹果也推出了新的 LCD iPhone。例如，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 都采用了 OLED 显示屏，但 iPhone 11 仍然使用 LCD 屏幕。

苹果此前已经确认，iPhone 12 将比去年 iPhone 11 的发布时间 “晚几周”。

鉴于苹果预计将发布四款不同的 iPhone 12，有可能制定某种错开的发布时间表。事实上，近期一份新的供应链报告显示，苹果可能会分两个阶段推出 5G iPhone，第一阶段推出两款 6.1 英寸机型，第二阶段再推出两款 6.7 和 5.4 英寸的设备。