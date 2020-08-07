随手一画生成照片？堪比神笔马良的黑科技 AI 网站

AI 诞生出了很多神奇的应用，例如之前笔者就曾经给大家介绍过黑白照片上色（点此查看）、AI 一键抠图（点此查看）等等。今天，再来给大家介绍一款非常神奇的 AI 新用途——将简笔画变成照片！

我们知道 AI 的原理是机器学习和神经网络，海量数据通过先进的统计学算法多次处理，最后 AI 程序能给出接近乃至于人脑的推演反馈。而这款名为 “Image to Image”的 AI 演示程序，通过 Tensorlfow 进行数据训练，只要给到简笔画，就可以输出真实照片，听着就颇为神奇。

开启网站，我们可以看到有四种演示模型，分别是识别猫、识别建筑正面、识别鞋子、识别包包的玩法。是的，Image to Image 只支持这四种图像的简笔→照片的 AI 生成，这应该是作者只对这四种物体进行了数据训练，例如网页上介绍说猫的 AI 识别，就是利用了 2000 张猫照片作为原始数据进行机器学习的。



网站上的示例 “猫”

另一示例 “正面建筑”

我们来来试试效果如何吧。先来试试猫的，在输入框下面点击 “clear”就可以清除掉预设的模样，用鼠标在输入框中画一只猫，接着点击旁边的 “process”按钮。等待一段时间，照片就生成了！

笔者随便涂画的猫，生成的结果算是还行吧

可以看到，Image to Image 还是比较靠谱的。只要你画的简笔画的确是猫，而且没有太抽象太卡通，那么 Image to Image 就会给出非常拟真的猫的照片。而这张照片是计算出来的，不是实际拍摄而成。

再来尝试一下其他玩法吧，识别猫不错，那么识别鞋子、包包等，又如何呢？

生成的包包照片还可以

鞋子的照片有明显瑕疵

可以看到，Image to Image 的效果还是有令人惊喜的地方的。不过，AI 生成的图像也有明显瑕疵，但作为一款自动程序，结果已经算是不错了。

通常来说，要将简笔画转换成真实照片效果，需要功力高深的写实画师才能做到。现在，AI 开始往这方面努力了，虽然效果还不是特别出色，但这类 AI 有很大的发展潜力。在未来，大家可能不需要太多的美术基础，通过寥寥数笔，就可以让 AI 将自己想象中的画面变为现实。从这个角度来说，AI 可以把想象力从繁重的美术工作中解放出来，让设计更彰显其独特价值。

总的来说，这是一款非常有意思的 AI 程序，感兴趣的朋友不妨尝试一下吧。

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