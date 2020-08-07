不用 VIP 也能高速下载！迅雷 11 新版抢先体验

迅雷 11 来了，这次来了个界面大瘦身，而且还加上了一个神秘的新功能，另外据不少参与测试的网友反映，非会员用户在迅雷 11 中的下载速度也不错，那么赶紧一起跟着小编体验一下吧。

界面变身 清爽简洁

迅雷 11 的界面进行的简洁化，对比迅雷 10 来说，可以说清爽无广告。迅雷 11 启动后默认为下载栏，整体界面分为了三栏模式，左侧一栏为功能分类栏，中间为主功能区域，右侧为信息显示区域。

图 1 迅雷 11 主界面

图 2 迅雷 10 主界面

原本在迅雷 10 一启动就会在内容显示区域出现一大片的广告及推荐内容，到了迅雷 11 中已经改变了这种设计，新版中已经默认为了下载信息显示区域不再显示推荐内容，这样一来，迅雷 11 就显得比较的简洁，没那么花俏了。不过目前迅雷 11 尚处于内测阶段，正式版到来时这种设计不知道有没有改动。

图 3 迅雷 11 的下载信息显示

云盘到来 下载又一利器

没错，眼尖的网友已经第一眼就看到了迅雷 11 新增的神秘功能 “云盘”，普通用户登陆后可以获得 2T 云盘空间，会员用户可获得 6T 云盘空间。这个迅雷云盘可以干些什么呢？除了云存储文件外，还支持直接在这个云盘中新建下载任务，直接在云盘中完成该下载任务。

也就是说，你无需将电影下载回本地，直接在云盘上建立下载任务，然后等待云盘下载完毕，就可以直接在线播放云盘里的视频文件了。其实就跟离线下载功能类似，不过离线下载一开始是无限制使用的。

图 4 迅雷云盘

图 5 在云盘中新建任务

目前在迅雷 11 的云盘中新建下载任务支持多种下载方式，支持 BT、电驴、磁力链接、迅雷专链、HTTP、HTTPS 以及 FTP，可以说是全功能的了。

图 6 云盘云添加 BT 下载任务

存储在云盘里的视频音频文件支持在线播放，视频播放流畅。在线播放器支持字幕、声音、画面、色彩、画质调节。

图 7 在线播放云盘里的视频文件

在迅雷 11 中新建下载任务，除了基础的下载到本地选项外，还增加了下载到云盘的选项，用户只需要勾选即可。不过小编测试时偶尔会出现没有成功新建下载任务到云盘的情况发生。

图 8 迅雷 11 新建任务

图 9 迅雷 10 新建任务

丰富的下载信息 让你一目了然

再来看看迅雷 11 的下载信息区域，这里没有了之前的广告内容，取而代之的是全方位为用户提供详细下载信息内容，包括速度、文件属性、文件列表。在任务进行时，下载信息区域的速度显示中会向用户展示下载速度曲线图，让用户可以轻松查看到任务下载速度的详细情况。对于视频任务，这里还有边下载边播放功能。

图 10 下载信息区域

图 11 下载速度曲线图

基础下载小测 非会员表现如何

再来看看迅雷 11 的基础功能 “下载”。据说非会员在迅雷 11 中下载速度也不错，小编特地登陆一个没有会员的账号，来做个小小的测试，一起来看看它的表现吧。目前迅雷 11 尚处于内测阶段，而且测试受到测试环境所影响，所以下边的测试仅供参考，不代表所有机器及正式版测试结果。

测试一：下载 QQ 影音官方链接 文件大小（33.42MB）

测试结果：秒下载，还获得了一个秒下新成就。

图 12 QQ 影音下载信息图

测试二：下载 VirtualBox 官方链接 文件大小（102.61MB）

测试结果：下载用时 6 秒，下载平均速度 17.10MB/S，峰值速度 19.09MB/S。

图 13 VirtualBox 下载信息图

测试三：下载 BT 任务（热门电影一）文件大小（805MB）

测试结果：下载用时 57 秒，下载平均速度 14.06MB/S，峰值速度 18.09MB/S。

图 14 BT 任务一下载信息图

测试四：下载 BT 任务（非热门电影）文件大小（4.55GB）

测试结果：下载用时 7 分 50 秒，下载平均速度 9.90MB/S，峰值速度 15.88MB/S。

图 15 BT 任务一下载信息图

测试五：下载迅雷专用链接任务（热门电影）文件大小（1.20GB）

测试结果：下载用时 56 秒，下载平均速度 21.86MB/S，峰值速度 28.38MB/S。

图 16 迅雷专用链接下载信息图

小结：从总体上来看，在迅雷 11 中，非会员用户下载资源时的速度还不错，可以说强过旧版，希望在正式版到来时还能维持这下载速度。至于 “应版权方要求”无法下载的资源，在迅雷 11 中同样无法下载，这个就不用想了。

简单浏览器 发现频道

迅雷 11 还有个发现频道，也就是之前迅雷 10 的广告及内容推荐区域，外加一个简单的网页浏览器功能，和旧版差别不大，这里就不细说了。

图 17 发现频道

总结

总的来说，小编在测试过程中认为迅雷 11 比旧版好用许多，界面上没有了花里花俏的内容，给用户一种重回下载器的样子，下载速度也不错。期待正式版的到来！