比尔盖茨：另一场危机迫在眉睫，可能比新冠病毒还可怕

北京时间 8 月 7 日消息，微软联合创始人比尔 - 盖茨（Bill Gates）敦促政府以与新冠病毒危机相同的 “紧迫感”来应对气候变化。他本周在博客中写道，如果没有采取适当的措施，那么后果可能会比新冠病毒更具毁灭性。

盖茨表示，“到 2060 年，气候变化可能与新冠病毒一样致命，而到 2100 年，致命性可能是新冠病毒的五倍。”

盖茨将新冠病毒的死亡率定为每 10 万人中有 14 人死亡。他说，到本世纪末，如果排放量增长率保持目前的水平，那么由于全球气温升高，每 10 万人中将有 73 人死亡。

盖茨写道：“尽管这种流行病非常可怕，但气候变化可能会更严重。如果你想了解气候变化会造成什么样的破坏，那么就看看把新冠病毒造成的痛苦加倍延长会是什么样子。这种大流行病造成的生命损失和经济苦难与我们不消除世界碳排放量将遭受的情况相当。”

盖茨预测，在 20 年内，气候变化带来的经济损失将与每十年发生一次新冠大流行相当。

他说：“关键问题不是气候变化将是灾难性的。关键在于，如果我们总结了新冠疫情的经验教训，我们可以更加了解对气候变化不作为的后果，并为拯救生命和防止最坏结果的发生做好更充分的准备。当前的全球危机可以使我们对下一场危机做出反应准备。”

盖茨说，我们需要让科学和创新带路，找到必要的解决方案，例如更清洁的能源和其他零碳工具。这些解决方案不仅对全球大国有效，而且对势必遭受最严重冲击的较贫穷国家也有效。

盖茨表示：“气候变化的影响几乎肯定会比新冠疫情更为严峻，对该问题‘贡献’最大的数个国家有责任设法解决这个问题。”