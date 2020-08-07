苹果股价再攀新高，2 万亿美元市值仅一步之遥

北京时间 8 月 7 日消息，苹果公司股价周四续创历史新高，收盘大涨 3.49%，报 455.61 美元，市值升至 1.95 万亿美元，据 2 万亿美元市值仅一步之遥。

此前 TD Ameritrade 称，苹果公司的拆股计划以及强劲的盈利正吸引更多的散户投资者买入该公司股票。RBC Capital Markets 策略师也称，来自期权市场的信号表明苹果公司股票正受到追捧。

7 月 30 日苹果公司宣布，董事会批准了一项 1:4 的股票拆分计划，意在让该公司 “更容易吸引到更广泛的投资者”。

自去年 8 月以来，苹果的市值上升了一倍多，目前在标准普尔 500 指数中的权重已超过了 1985 年的 IBM，成为 40 年来权重最高的成分股。今年以来，苹果市值已上升约 5700 亿美元，在标准普尔 500 指数成分股中排名第五。

但有分析师开始质疑，苹果公司股价的增长能否持续。美国银行此前将苹果公司从其美国第一首选股列表中剔除，并将该公司股票评级由买入下调至中性。

分析师认为，苹果公司即将发布的 5G iPhone 存在风险，如果平均售价过高，这可能会给产品毛利率和单位销量带来压力。此外，内容摊销成本可能会压缩服务利润率。