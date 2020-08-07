GoPro 第二季度营收 1.34 亿美元，净亏同比扩大 351.6%

北京时间 8 月 7 日早间消息，运动摄像机厂商 GoPro 今天公布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，GoPro 第二季度营收为 1.34 亿美元，与去年同期的 2.92 亿美元相比下降 54.1%；净亏损为 5098 万美元，与去年同期的净亏损 1129 万美元相比扩大 351.6%。GoPro 第二季度调整后每股亏损和营收均好于分析师此前预期，推动其盘后股价大幅涨逾 5%。



在截至 6 月 30 日的这一财季，GoPro 的净亏损为 5098 万美元，每股亏损为 34 美分，这一业绩不及去年同期。2019 财年第二季度，GoPro 的净亏损 1129 万美元，每股亏损为 8 美分。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），GoPro 第二季度调整后净亏损为 2972 万美元，与去年同期的调整后净利润 419 万美元相比下降 808.8%；调整后每股亏损为 20 美分，与去年同期的调整后每股收益 3 美分相比下降 766.7%，这一业绩逊于分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，6 名分析师平均预期 GoPro 第二季度调整后每股亏损将达 17 美分。

GoPro 第二季度营收为 1.34 亿美元，与去年同期的 2.92 亿美元相比下降 54.1%，但仍超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，4 名分析师平均预期 GoPro 第二季度营收将达 1.1427 亿美元。

GoPro 第二季度毛利率为 30.3%，与去年同期的 34.9% 相比下降 460 个基点；不按照美国通用会计准则计算的毛利率为 31.6%，与去年同期的 35.8% 相比下降 420 个基点。GoPro 第二季度运营亏损为 4491 万美元，与去年同期的运营亏损 695 万美元相比扩大 546.5%；不按照美国通用会计准则计算的运营亏损为 2666 万美元，与去年同期的运营利润 753 万美元相比下降 454.0%。GoPro 第二季度调整后 EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利)为 - 2237 万美元，与去年同期的 1362 万美元相比下降 264.3%。

GoPro 第二季度总运营支出为 8561 万美元，相比之下去年同期为 1.09 亿美元。其中，研发支出为 3456 万美元，相比之下去年同期为 3881 万美元；销售和营销支出为 3497 万美元，相比之下去年同期为 5214 万美元；总务和行政支出为 1608 万美元，相比之下去年同期为 1819 万美元。

截至 2020 年第二季度末，GoPRo 持有的现金和投资总额为 8000 万美元。

当日，GoPro 股价在纳斯达克市场的常规交易中下跌 0.63 美元，报收于 5.56 美元，跌幅为 0.63%。在随后截至美国东部时间周四下午 5 点 37 分（北京时间周五凌晨 5 点 37 分）的盘后交易中，GoPro 股价再度下跌 0.26 美元，至 5.30 美元，跌幅为 4.68%。过去 52 周，GoPro 的最高价为 5.79 美元，最低价为 2.00 美元。