美股纳指第一次收于 11000 点之上，中芯国际营收创纪录、净利猛增 644%

▲ 纳指首次收于 11000 点之上

北京时间 8 月 7 日消息，市场对新一轮财政刺激计划的乐观预期，使得美股今天低开高走，纳指首次收于 11000 点之上。截至收盘，道指涨 185.46 点，涨幅为 0.68%，报收 27386.98 点；标普 500 指数涨 21.39 点，涨幅为 0.64%，报收 3349.16 点；纳指涨 109.67 点，涨幅为 1.00%，报收 11108.07 点。

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 6.49%，亚马逊涨 0.62%，苹果涨 3.49%，NetFlix 涨 1.39%，Alphabet 涨 1.8%，微软涨 1.6%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨 0.25%，爱奇艺涨 0.66%，拼多多跌 5.99%，微博跌 1.25%，腾讯音乐涨 0.42%，阿里巴巴涨 0.29%，京东跌 0.93%，趣头条涨 5.97%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：迅雷（涨 22.94%），跟谁学（涨 15.59%），理想汽车（涨 10.45%），中芯国际（涨 5.61%），500 彩票网（涨 5.28%），360 金融（涨 4.12%），虎牙（涨 3.51%），凤凰新媒体（涨 3.45%），房天下（涨 3.34%），信而富（涨 3.27%），华米（涨 3.27%），搜狐（涨 2.08%），小牛电动（涨 2.02%），陌陌（涨 1.99%），百世（涨 1.74%），唯品会（涨 1.57%），斗鱼（涨 1.53%），前程无忧（涨 1.51%），中通（涨 1.43%），团车（涨 1.35%），网易有道（涨 1.31%），人人公司（涨 1.25%），荔枝（涨 1.12%），宜人贷（涨 1.09%），途牛（涨 0.8%），万国数据（涨 0.62%），正保教育（涨 0.57%），新浪（涨 0.5%），欢聚集团（涨 0.31%），金山云（涨 0.16%），触宝（涨 0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：猎豹移动、乐信、1 药网。

下跌的公司包括：携程网（跌 0.14%），易车（跌 0.19%），58 同城（跌 0.27%），新东方（跌 0.32%），蔚来（跌 0.57%），搜狗（跌 0.58%），嘉楠科技（跌 0.76%），微贷网（跌 0.77%），优信（跌 0.79%），好未来（跌 0.88%），老虎证券（跌 0.9%），汽车之家（跌 1.17%），小赢科技（跌 1.27%），寺库（跌 1.48%），金融界（跌 1.6%），兰亭集势（跌 1.75%），蓝城兄弟（跌 1.75%），简普科技（跌 1.9%），信也科技（跌 1.9%），哔哩哔哩（跌 2.37%），流利说（跌 2.43%），品钛（跌 2.56%），乐居（跌 2.58%），UT 斯达康（跌 3.03%），达内科技（跌 3.16%），宝尊电商（跌 3.38%），云米（跌 3.53%），蘑菇街（跌 3.59%），无忧英语（跌 3.7%），云集（跌 3.86%），亿航（跌 3.94%），如涵控股（跌 4.14%），趣店（跌 4.14%），新氧（跌 4.3%），世纪互联（跌 5.84%），蛋壳公寓（跌 6.02%），富途控股（跌 7.05%）。

中芯国际 Q2 营收创记录，股价上涨逾 5.6%

中芯国际昨天发布了第二季度财报。营收达到创纪录的 9.385 亿美元，环比第一季度的 9.049 亿美元增长 3.7%，比上年同期的 7.909 亿美元增长 18.7%。中芯国际毛利润为 2.486 亿美元，环比第一季度的 2.336 亿美元增长 6.4%，比上年同期的 1.512 亿美元增长 64.5%。毛利率为 26.5%，环比第一季度的 25.8% 增长 0.7 个百分点，比上年同期的 19.1% 增长 7.4 个百分点。归属于公司的应占利润为 1.38 亿美元，环比增长 115%，同比增长 644.2%。值得注意的是，在经营数据改善的同时，先进工艺芯片在中芯国际收入中的占比也有所提升。14/28 纳米工艺芯片的收入占比由 2020 年第一季度的 7.8%，提升至 9.1%，与上年同期的 3.8% 相比提升则更为明显。中芯国际预计第三季度营收将环比增长 1% 至 3%，毛利率介于 19% 和 21% 之间，不按国际财务报告准则计算，经营支出介于 2.2 亿至 2.35 亿美元之间。今天常规交易中，中芯国际股价上涨 1.15 美元，涨幅为 5.61%，报收于 21.66 美元。

过去 12 个月拼多多股价累计上涨 343.81%

今天常规交易中，拼多多股价下跌 5.84 美元，跌幅为 5.99%，报收于 91.62 美元。过去 52 周拼多多股价最高为 98.96 美元，最低为 21.83 美元。过去 1 个月拼多多市值累计增长 7.1%。拼多多将于 8 月 20 日左右发布财报，由于尚未盈利，投资者认为发布财报前拼多多股价可能进一步下跌。分析师预计拼多多亏损合每股 0.2 美元，2020 年亏损合每股 0.67 美元。分析师预计拼多多营收为 17.4 亿美元，比上年同期增长 66.6%。拼多多 2020 年营收将达到 69.9 亿美元，比 2019 年增长 62.4%。在研究拼多多股票的 35 名分析师中，13 人给出 “持有”评级，15 人给出 “买进”评级，3 人给出 “卖出”评级，另外有 4 人给出 “跑赢大盘”评级，没有人给出 “弱于大盘”评级。整体而言，分析师对拼多多股票评级为 “增持”。过去 12 个月拼多多股价上涨 343.81%，同期内亚马逊涨幅为 79.27%，阿里巴巴涨幅为 68.27%。过去 3 个月，拼多多日均成交量达到 930 万股，过去 10 天日均成交量为 643 万股。目前拼多多流通股为 12 亿股。汤森路透的数据显示，拼多多内部员工持股比例为 1.27%，机构投资者持股比例为 28.53%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：Lyft（涨 4.69%），Uber（涨 4.55%），摩托罗拉系统（涨 4.12%），Adobe（涨 3.25%），动视暴雪（涨 2.99%），Salesforce（涨 2.54%），黑莓（涨 2.48%），Twitter（涨 2.45%），Spotify（涨 2.44%），恩智浦（涨 2.16%），惠普公司（涨 1.67%），AMD（涨 1.64%），赛门铁克（涨 1.19%），Fibit（涨 1.09%），思科（涨 0.93%），PayPal（涨 0.58%），戴尔科技（涨 0.56%），IBM（涨 0.53%），艺电（涨 0.53%），英伟达（涨 0.43%），特斯拉（涨 0.31%），Slack（涨 0.27%），Yelp（涨 0.26%），SAP（涨 0.21%），爱立信（涨 0.17%），Pinterest（涨 0.06%）。

与上一交易日持平的公司包括：诺基亚。

下跌的公司包括：英特尔（跌 0.04%），博通（跌 0.12%），高通（跌 0.3%），甲骨文（跌 0.4%），Groupon（跌 0.54%），GoPro（跌 0.63%），索尼（跌 0.96%），VMware（跌 1.07%），Zynga（跌 1.19%），LendingClub（跌 1.27%），Snap（跌 1.61%），Zoom（跌 1.7%），速汇金（跌 1.98%），eBay（跌 2.79%），iRobot（跌 3.02%），Box（跌 3.48%），美光科技（跌 4.6%），西部数据（跌 16.12%）。

苹果股价七连涨，创下新高

苹果股票评级日前被市场研究机构 Zacks 上调至 “强烈买进”，主要原因是分析师上调了其利润预期。Zacks 上调苹果股票评级，是对其盈利预期的肯定，将会对其股价产生积极影响。从根本上说，分析师上调苹果利润预期和由此造成的苹果股票评级被上调，意味着苹果业务基本面的改进。投资者通常会通过买进股票（从而造成股价上涨）来表达对企业业务改进的认可。分析师预计，截至 2020 年 9 月底的本财年，苹果每股收益为 12.92 美元。分析师一直在稳步上调对苹果利润的预期，过去 3 个月，苹果利润预期被上调 5%。Zacks 把苹果股票评级上调至 “强烈买进”，意味着就利润预期变化而言，在 Zacks 研究的逾 4000 支股票中，苹果位居前 5% 之列。今天常规交易中，苹果股价上涨 15.36 美元，涨幅为 3.49%，报收于 455.61 美元，创下新高。今天还是苹果股价连续第七天上涨。

Uber 营收首次下降，盘后一度下跌 5%

网约车公司 Uber 发布的第二季度财报显示，订单金额为 102 亿美元，不及分析师预期的 104 亿美元，其中网约车业务订单金额为 30.5 亿美元，低于分析师预期的 39.6 亿美元；外卖业务订单金额为 69.6 亿美元，高于分析师预期的 62.3 亿美元。Uber 亏损合每股 1.02 美元，高于分析师预期的 0.84 美元。受疫情影响，Uber 网约车业务比上年同期减少 73%，但外卖业务大幅增长 113%。Uber 营收减少 29% 至 22.4 亿美元，首次出现下降。Uber 亏损达到惊人的 18 亿美元。第一季度 Uber 业务没有受到疫情太大影响，但第二季度则受到很大影响。由于消费者被迫待在家中，外出的需求几乎没有，因此，Uber 网约车业务需求大幅减少。不过，由于许多州的饭店不开放堂食，Uber 外卖业务量大增。Uber 业务要复苏还有很长的路要走。不过，据投资公司 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）称，疫情期间乘客可能会避开地铁和公交车等公共交通工具，Uber 或因此受益，“至少在未来数个季度，出于健康原因，许多人会避开大型公共交通工具，无论是在美国还是其他国家，这都将成为常态”。今天常规交易中，Uber 股价上涨 1.51 美元，涨幅为 4.55%，报收于 34.71 美元。盘后交易中，Uber 跌幅一度达到 5%。