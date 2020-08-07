代码显示：Chrome 浏览器可能会发送通知提醒用户使用该软件

根据外国科技媒体 9to5google 的报道，他们通过阅读 Chromium 近期合并的代码发现，谷歌正准备尝试从 Android 版 Chrome 入手，重新争取回由 Chrome 迁移至其他浏览器的用户。



简单来说就是，Chrome for Android 引入了一项名为 “reengagement notification”的新功能，如果用户有一段时间没有使用 Chrome，Chrome for Android 会给用户发送一个通知，主要用于提醒长时间未使用 Chrome 的用户去使用 Chrome。

目前此功能已被加入到 flag，并即将在 chrome://flags 中提供入口。

9to5google 还研究了触发 Chrome 发送此类通知的条件，如果用户通过在应用程序中打开 “Chrome Custom Tab”来间接打开 Chrome，那么 Chrome 会借此机会检查用户使用 Chrome 已有多长时间。另外，如果用户安装了多款浏览器，也会收到提醒使用 Chrome 的通知。

由于这些代码只是刚刚开始出现在 Chromium 中，因此可能至少要等到 86 版才能看到这些通知从 Android 版 Chrome 出现，直到 10 月发布正式版。

目前看来，Chrome 作为浏览器市场中占据主导地位的一员，其地位受到了新起之秀 Microsoft Edge 的挑战。虽然可以理解 Chrome 巩固自己地位的决心和迫切心情，但谷歌此举仍被认为会对用户造成不必要的骚扰。毕竟 Chrome 是 Android 平台的默认浏览器，默认情况下它也是作为系统应用安装的，这意味着用户无法将其卸载。