英特尔已开始调查 20GB 机密文档泄漏，目前认为是有权限人员下载并分享

8 月 6 日消息，据国外媒体报道，芯片巨头英特尔 20GB 的内部机密文档，在当地时间周四被公布，英特尔也已在对此进行调查，他们认为是有权限个人下载并分享，并非黑客攻击。

英特尔是周四在一份声明中，对 20GB 机密文档被公布一事进行调查的，他们的 20GB 内部机密文档，则是在当地时间周四早些时候被公布的。

英特尔在声明中表示，他们已在进行调查，泄漏的文档似乎是来自英特尔资源和设计中心，这一中心提供英特尔客户、合作伙伴和其他外部合作伙伴使用的信息，注册访问，英特尔认为是有权限的个人下载并分享了这些数据。

英特尔资源和设计中心是英特尔官网下的网页，为相关的合作伙伴提供非公开的技术文档。外媒也浏览了目前被公布的文档，很多文档包含的链接都指向了英特尔资源和设计中心，印证了英特尔在声明中的看法。

目前已经被公布的英特尔 20GB 内部机密文档，是在当地时间周四被瑞士一位名叫 Till Kottmann 的软件工程师，上传到在线文档分享网站 MEGA 上的，他并不是英特尔的员工。被公布的文档包含英特尔内部设计的多款芯片的知识产权，包含了可以追溯到 2016 年的 CPU 技术规范、产品指南和手册。

Till Kottmann 称他所上传的文档，是来自一位匿名黑客，后者声称他在今年年初攻击了英特尔。Till Kottmann 还表示，目前公布的只是多批与英特尔相关的文档的第一批。

至于是上传者声称的黑客攻击还是英特尔方面认为的有权限人员的下载，随着调查的深入，就会揭晓。如果更多的文档被公布，两种不同的看法的可靠性可能也会显现。