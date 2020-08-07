SpaceX 今日再次启动星链计划，57 颗卫星将升空

据国外媒体报道，北京时间 8 月 7 日消息，SpaceX 正在准备第三次尝试实施第十次 “星链（Starlink）”发射任务，之前的两次尝试都以失败告终，第一次是在 6 月，第二次是在 7 月。

与此同时，SpaceX 公司已经完成了很多任务，包括向太空再次发射 GPS 卫星，将搭载宇航员鲍勃 · 本肯和道格 · 赫尔利 “龙”号飞船从国际空间站送回地球。

这次星链计划的发射行动预计将于美国东部时间 8 月 7 日星期五上午 1:12(太平洋时区 8 月 6 日晚上 10:12)在佛罗里达州肯尼迪航天中心实施。另外，行动还在 8 月 8 日星期六美国东部时间上午 12:50(美国东部时间 8 月 7 日晚间 9:50)设置了一个备选发射时间点。

这次任务的有效载荷包括星链卫星，总共 57 颗。这些卫星将加入已经进入近地轨道的其他卫星群。SpaceX 公司准备在今年夏天启动卫星功能的测试。

星链项目的目标是为那些目前还无法流畅接入低延迟、高速宽带的客户提供这样的宽带服务，其今年将在美国和加拿大的部分地区开始测试。

这次 “航班”中的星链卫星都配备了一个特殊的可伸缩太阳能遮阳板，因为卫星上无线电表层会反射光线，如果未配备遮阳板，那么卫星就会在夜晚黑色夜空中显得格外突兀。

这次任务还携带了两颗 BlackSky 卫星，他们正是来自 SpaceX 通过发射服务提供商 Spaceflight 获得的客户之一。这是 SpaceX 公司第二次将另一个载荷与自己的 Starlink 卫星安排在同一个 “航班”中，由此也对外展示了其 “共享航天”的商业模式。