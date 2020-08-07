首页
辣品
IT圈
白天
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

郭明錤：5.4/6.1 寸 iPhone 12 7P 广角镜头或推迟出货

2020/8/7 11:22:10 来源：IT之家 作者：微尘 责编：微尘
评论：

IT之家 8 月 7 日消息 今日午间天风国际著名苹果分析师郭明錤再度更新有关苹果 iPhone 12 的相关信息。

IT之家了解到，郭明錤在报告中指出，玉晶光生产的用于 5.4 英寸 / 6.1 英寸 iPhone 12 的 1/2.6”7P 广角镜头因在进行 PVT 验证时出现膜裂 (coating crack) 问题导致 7P 镜头或推迟出货，不过大立光所生产的 1/2.6”7P 广角镜头则没有问题。

郭明錤此前在报告中称今年的iPhone 12系列将包括3个尺寸共4款机型这4款机型将全部采用7P广角镜头，其包括5.4寸OLED iPhone(后置双摄)、6.1寸OLED iPhone (后置双摄)、6.1寸OLED iPhone(后置三摄+ToF) 与6.7寸OLED iPhone (后置三摄+ToF)。同时他强调所有新款iPhone 12的广角镜头都将从6P升級至7P，其中5.4寸OLED iPhone、6.1寸OLED iPhone和6.1寸OLED iPhone (后置三摄+ToF) 的广角相机采用1/2.6”大底及7P镜头，6.7寸OLED iPhone (后置三摄+ToF) 的广角相机则支持Sensor shift并采用1/1.9”大底及7P镜头。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：郭明錤iPhone 12

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用