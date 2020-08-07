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拼多多与天津达成战略合作，上线首个直辖市优品馆

2020/8/7 12:10:46 来源：网易科技 作者：一橙 责编：孤城
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8 月 7 日消息，近日，天津市与新电商平台拼多多达成全面战略合作，同时上线启动 “天津优品馆”。

据悉，“天津优品馆”内的商品均为拼多多直接对接资源产地和生产厂家，销售全部采取直供直销模式，减少中间环节，确保拼多多的 6.28 亿消费者能够买到最优质、最正宗的天津品牌产品。

与此同时，此次 “天津优品馆”还是拼多多上线的首个直辖市优品馆，也是首个覆盖从农产品到工业品、从老字号到新品牌的省级综合优品馆。预计接下来将有更多天津商品及企业入驻馆内。

“拼多多将为天津企业提供技术、流量和数据等全方面的资源支持，助力天津优质消费品扩大线上交易规模，提高市场占有率。针对一批优质的传统品牌和新兴品牌，我们还通过百亿补贴等活动予以真金白银的直接扶持，助力天津为消费扩容。”拼多多联合创始人范洁真表示。

目前，包括天津的狗不理等老字号产品、蓟州麻酱鸡蛋等特产、海鸥牌手表、富士达自行车等天津工业消费品，均纳入了拼多多百亿补贴的范畴，商品价格均创下全网最低，单款商品的销量最高已达到 10 万 +。

据介绍，拼多多将围绕当前外贸转内销的关键环节，鼓励引导天津外向型制造企业、外贸企业入驻平台，拓展天津进出口产品内销渠道。同时，拼多多还将与天津一起联合打造农产品上行 “数字链”，推动天津农产品网络销售，推进 “津农精品”品牌培育，共同打造中国北方电商直播示范基地，完善本地电商人才培育和招引机制。

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关键词：拼多多

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