首款基于 GM 全新电动构架打造：凯迪拉克纯电车 LYRIQ 亮相

IT之家 8 月 7 日消息 周四，通用汽车 (GM)旗下品牌凯迪拉克，公布了首款基于 GM 全新电动构架打造的全电动多用途车——凯迪拉克 LYRIQ。

外观方面，LYRIQ 采用凯迪拉克最新的家族设计语言，两侧采用了面积很大并且造型复杂的进气口造型，内部使用了亮色装饰板进行装饰。车身侧面，LYRIQ 采用了溜背式造型，同时其车门的面积更大，让整车看上去较为厚重，该车在车身左前轮后部设有充电口。

内饰部分，整体设计比较科幻，配备一块可最多进行三区分屏的 33 英寸的弧面 OLED 屏幕，集成了仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调控制等功能，配置方面，LYRIQ 还将配有通用集团最新研发的 “SuperCruise”驾驶辅助系统等功能。

IT之家获悉，LYRIQ 将基于通用全新电动化平台 BEV3 打造，新车配备 Ultium 电池系统，这是 GM 推出的第一款采用新型 Ultium 电池系统的汽车，该系统是模块化电动汽车架构的一部分。得益于先进的镍钴锰铝化学技术和精细的工程设计，这些组件使用的钴少了 70%，而钴是一种很难可靠获取的稀有元素。跟目前的 GM 电池设计相比，它们还减少了多达 90% 的线路。

该车主要由后轮驱动，并提供高性能的四驱车型供消费者选择。续航里程方面，该车工况续航里程达 483 公里（300 英里）并支持超过 150 千瓦的直流快充和高达 19 千瓦的 2 级充电。