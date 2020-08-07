特斯拉柏林超级工厂驱动装置厂房屋顶结构已成型，喷漆厂房正在施工

8 月 7 日消息，据国外媒体报道，本月开始厂房施工的柏林超级工厂，正在加速建设，以尽快投入运营，并为欧洲用户生产跨界运动型多用途电动汽车 Model Y。



特斯拉柏林超级工厂，当地时间周四也在社交媒体上公布了工厂的建设状况，并公布了多张图片。

从社交媒体上的信息来看，柏林超级工厂周四依旧在进行大范围的施工，驱动装置厂房的屋顶结构已经成型，位于工厂西部的喷漆厂房，也在施工。

特斯拉柏林超级工厂在社交媒体上公布的图片，也有涉及厂房屋顶成型的部分，从图片来看，此前已经竖起的混凝土立柱上，大片的屋顶结构已经搭建完成，屋顶看起来是钢结构，但还未全部完成，现场还能看到正在作业的起重机。

除了屋顶结构，外媒在报道中表示，柏林超级工厂第一阶段的建筑物，也在进行墙壁的施工，最初部分的建筑正在铺设预制墙。

特斯拉在柏林建设超级工厂，是由其 CEO 马斯克去年 11 月份在柏林的一次颁奖典礼上宣布的，随后确定建在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德。很快就开始了场地上森林的清理、土地平整，随后开始进行基础施工，混凝土柱、混凝土板等各种预制件也逐步运抵工厂。

柏林超级工厂，是特斯拉确定在欧洲建设的首座超级工厂，建成后将为欧洲用户生产电动汽车，首先量产的将是 Model Y，计划在明年开始交付。