中国海洋馆迎来 “机器海豚”！每只 2600 万美元，红星美凯龙投资

不管是大人还是孩子,对海豚这种生物都很难有抵抗力。

这种可能是全世界最聪明的生物以对人类友好出名,在众多影视剧和书籍中出现,据说还能治疗自闭症。

想象一下,在水中跟一只海豚近距离接触,甚至,让它陪你一起游泳。

不过,你可能不敢相信,上图里这只活灵活现、憨态可掬的海豚,实际上是一只 “机器豚”。

这位和海豚一起游泳的姑娘也没发现这一点。她惊讶的说道,“当我第一次看到这个海豚的时候,我以为它是真的。”她还说,“我和海豚一起游泳,模仿了它身体的律动,就像我们从海豚身上看到的一样。我认为这有助于更多地了解海豚,了解它们的生活方式。”

这只海豚可以和你一起游泳、一起玩耍,超级乖巧

因为性格温顺好驯养,海豚一直是海洋公园的扛把子选手。

近年来,人们却越来越意识到,圈养那些原本应该自由生活在大海中的海豚、海象等海洋生物是一件很残酷的事情,尤其是让它们当着一批又一批观众的面做着那些刻板的表演。

去年年底,世界动物保护协会发布了《“微笑”的背后——全球海豚娱乐业研究》报告,报告显示,在全球范围内有 3,603 只鲸豚类动物被圈养在 58 个国家和地区的 355 家场馆,其中海豚占比超过 80%,而且,全球 93% 的海豚馆都推出了海豚表演项目。

那假如有这样一只海豚,它的外貌、体态和真正的海豚毫无差别,也可以自由的游动、喷水,甚至还能和你近距离接触。唯一的区别就在于,它是一只没有生命体征的机器海豚,你愿意接纳它吗?

如果这些机器海豚出现在海洋馆,你甚至都察觉不出它们是假的。这样看来,现在那些海洋馆里被圈养的海豚是不是有望重回大海了!

是的,一家新西兰公司 Edge Innovation 真的做出了机器海豚,而且很可能会进入中国的海洋馆。他们还希望未来三年内能够售出 150 个海豚机器人。

机器人技术经过二十年的创新与发展,终于能够做出逼真的仿真动物了。来自 Edge Innovations 公司的特效技术人员 Walt Conti 与华特迪士尼幻想工程 (Walt Disney Imagineering)的前副总裁/创意总监 Roger Holzberg 合作设计并建造了这种新型的机器人海豚。

正如上文所说,它的外观和身材都是按照青春期时的海豚 1:1 制作的,就连触感也和真正的海豚别无二致,并且可以在水中畅游。看,这里有一只小可爱向你游来~

事实上,这位小可爱重的很。这款海豚机器人重达 595 磅,约等于 270 千克!比成年海豚还要重一些,一般情况下体长 1.2-4.2 米的海豚体重约为 23-225 千克。

差点忘了,它也是要充电的,来看看它的续航能力如何~

通常来说,这个机器海豚的电池续航时间约为 10 小时,但根据其活动水平不同,续航时间也会略有出入。据了解,它可以在咸水环境中生存约 10 年,届时可能会研发出新款和改进后的型号以取代它。

不过,这么真的机器海豚也有不足的地方,就是没有摄像头,也没有传感器,本质上就像一个 “遥控玩具”,它的一举一动都需要操作员控制,但这样的好处就是这只海豚可以乖巧的与人互动,不用担心它会失控。

如此看来,未来养一只机器海豚在海洋馆,既可以满足小孩子的好奇心近距离接触海豚,又可以让真正的海豚回归大海。 “对于那些关心海洋动物保护的人来说,这是一个可以成真的梦想。”——Roger Holzberg

未来将出现在中国海洋馆!可以和孩子近距离互动

近年来,海洋公园行业的收入并不景气。

根据华特迪士尼幻想工程前副总裁 Roger Holzberg,“海洋公园行业的收入下降已经有十多年了,这是出于道德方面的考虑和活体动物的成本,但是公众对这些动物的了解和体验仍然像以往一样强烈。”

因此,Holzberg 认为,是时候重构这个行业了。用机器海豚代替真的动物,这种方式可以更人性化,同时也能获得更多的利润。

据《卫报》报道,它们每只的价格大约为 2600 万美元,而真正的海豚每只的标价约为 2739 万美元,但机器海豚寿命更长,且不需要昂贵的维护费用,也不需要仔细校准水温。

从长远来看,这种机器人代替海豚也更为划算。

而且,这种机器海豚几乎不会穿帮,因为它不像波士顿动力的机器狗有那么大的噪音,观众几乎无法察觉。

新西兰创新公司 Edge Innovation 的业务开发人员 Li Wang 表示,在疫情停工之前,中国至少建立了 30 个水族馆,而且已经有一家大型中国公司承诺用机器人代替真正的海豚了。

这也就是说,未来或许它可以率先出现在中国的海洋馆中。

据《卫报》报道,红星美凯龙集团副总裁 Mike Wang 称,该公司已经赞助了机器海豚发展的第一阶段,并正在考虑为其在中国的扩张建立一个 “实验室”。他在一份声明中说,将 “在我们的新水族馆项目中采用机器人海豚和其他仿真动物”,并渴望在全国范围内分销。

除此之外,动物权利倡导者也对机器海豚非常认同。英国动物善待协会 (People for the Ethical Treatment of Animals)负责人 Elisa Allen 在一份声明中说,她希望机器人海豚能够 “取代全球海洋公园中的真实海豚”。