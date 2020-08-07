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《NBA 2K21》配置要求公布：GTX 770 可畅玩

2020/8/7 14:01:16 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 7 日消息 7 月初，《NBA 2K21》现已在 Steam 开启预购，标准版售价为 199 元，9 月 5 日推出。现在，Steam 已经公布了这款游戏的配置要求，最低配置为 i3-530+GTS 450，推荐配置为 i5-4430+GTX 770。

IT之家了解到，《NBA 2K21》是 NBA 2K 系列的最新作品。官方称，本作的画面、玩法、竞争性以及社区在线功能，在前作的优质基础上精益求精、大幅改进，再加上更加丰富多样的游戏模式，《NBA 2K21》将带给您 NBA 篮球与文化世界的沉浸式体验——乐趣无处不在。

最低配置

    • 操作系统: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

    • 处理器: Intel Core i3-530 / AMD FX-4100

    • 内存: 4 GB RAM

    • 显卡: nVidia GTS 450; ATI HD 7770

    • DirectX 版本: 9.0a

    推荐配置

    • 操作系统: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

    • 处理器: Intel Core i5-4430 / AMD FX-8370

    • 内存: 8 GB RAM

    • 显卡: nVidia GTX 770; ATI R9 270

    • DirectX 版本: 9.0c

    Steam链接：点此前往

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关键词：NBA 2K21

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