SpaceX 成功发射第 10 批星链互联网卫星，入轨卫星总数达 595 颗

8 月 7 日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，SpaceX 成功发射了第 10 批星链（Starlink）互联网卫星。



外媒报道称，在美国东部时间 8 月 7 日凌晨 1 点 12 分，一枚二级 “猎鹰 9 号”火箭从美国宇航局肯尼迪航天中心的 39A 发射台发射升空，该火箭搭载了 57 颗 SpaceX 星链卫星和 2 颗 BlackSky 全球地球观测卫星。

这是 SpaceX 自 2019 年以来第 10 次执行星链卫星发射任务，此次发射使得入轨卫星总数达到 595 颗，如果包括 2018 年发射的两颗原型卫星，入轨卫星总数则为 597 颗。





实际上，SpaceX 发射第 10 批星链互联网卫星的过程并不是很顺利。该公司原本定于今年 6 月 26 日发射这批星链卫星，但在发射前几个小时取消了发射，因为一些技术问题需要解决。于是，该公司又推迟至 7 月份发射，但 7 月份的时候又因为天气原因取消了发射。

早在 2015 年 1 月，SpaceX CEO 马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为 “星链”。SpaceX 计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近 1.2 万颗卫星，该公司还申请发射 3 万颗卫星。

今年 3 月份，美国联邦通信委员会（FCC）批准 SpaceX 在美国部署 100 万个用户终端（即卫星天线），这将允许 100 万个家庭接受这项服务。但现在，该公司希望将这一数字增加四倍，增加至 500 万个。