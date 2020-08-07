南京大学周志华：学术界要思考 AI 未来，把追求性能交给工业界

8月7日消息，今天，以“AI新基建 产业新机遇”为题的全球人工智能与机器人峰会（CCF-GAIR 2020）在深圳举行，大会由CCF主办，南京大学人工智能学院院长，CCF会士，ACM、AAAI、IEEE、AAAS、IAPR Fellow周志华做了大会报告。

周志华院长表示，目前的人工智能发展到了全新的阶段，人工智能发挥作用的三要素是数据算法算力，这都有了长足的发展，尤其是算力的进步使得很多事情变成现实，“巨大的算力使得暴力美学趋于极致”他概括到。

他进一步解释道，普通的模型用超级大的算力，如果成功跑起来，这个模型就会非常厉害，有非常大的提升，但这个巨大的投入也提出了新的挑战。

“暴力美学的启示是，昂贵的成本必须换来效益回报，而在工业界，模型性能的提升可以带来经济效益，而在学术界就变得没有必要，这不是学术界应该做的事情”

周志华院长呼吁，我们要把对性能的追求交给工业界，学术界要“思考未来”，去做“探路者”，等到道路探明之后，其它的一点点的提升就交给工业界。

在演讲现场，他还重点讲解了人工智能发展到现在的节点，利用和处理知识的重要性，其中主讲了反绎学习到原理和发展情况，据了解，反绎推理被看作一种连接学习与推理的可能方式，它能够基于领域知识对观测现象进行解释。