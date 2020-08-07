“轻量级”Istio：微软开源基于 Envoy 的服务网格

微软宣布了一个新的开源项目，即“开放服务网格（Open Service Mesh，OSM）”。它是一种在 Kubernetes 上运行的轻量级且可扩展的服务网格；旨在作为 Service Mesh Interface（SMI）规范的参考实现。

微软的软件工程师 Michelle Noorali 介绍称，OSM 使用户能够在高度动态的微服务环境中统一管理，保护和观察服务到服务的通信。并表示，其希望这一项目能成为一个由社区主导的项目，且具有开放的治理机制。该公司计划实施一个开放的治理模型，并且已经提交了一个将该项目捐赠给云原生计算基金会（Cloud Native Computing Foundation，CNCF）的提案。

我们希望 OSM 是一个社区主导的项目，它将促进在 SMI 的新 API 和现有 API 上的协作。我们希望 OSM 具有开放的治理机制，并希望在一个可以轻松地与社区协作的地方，因此我们已经提交了一份提案，开始了将 OSM 捐赠给 Cloud Native Computing Foundation （CNCF）的过程。

我们希望 OSM 可以让 Kubernetes 操作员轻松安装、维护和运行。同时，我们决心让 OSM 对于整个社区而言都是简单易懂的，并为之做出贡献。

该项目具有一个与服务网格接口规范兼容的控制平面、用于数据平面的 Envoy 和灵活的设计，因此可以在简单或复杂的场景中使用。此外，OSM 旨在简化任务，例如配置流量转移、保护服务间通信、细粒度的访问控制策略、用于调试和监视的指标、与证书管理解决方案集成以及内置应用程序。

事实上，如今的市场上已经存在有许多其他的服务网格技术；包括 Istio、Kuma 和 Linkerd 等。目前，Linkerd 由 CNCF 管理；Kuma 也作为 Sandbox 项目被捐赠给了 CNCF。而 Istio 方面，谷歌则于上月宣布建立了一个新的开放使用共享组织 Open Usage Commons，并不顾其与 CNCF 的承诺，将 Istio 的商标所有权转移至该组织。

众所周知，Istio 有着复杂的部署和管理，OSM 与 Istio 的区别除了其将捐赠给 CNCF 外，还在于其比 Istio 更易于使用。微软 Azure 应用程序平台产品总监、CNCF 董事会成员 Gabe Monroy 在接受采访时表示，Open Service Mesh 被设计成了 Istio 的轻量级版本。

“客户告诉我们的是，当今的解决方案非常复杂，Istio 就是一个很好的例子。这不是我一个人说的。我们在 AKS 支持队列中看到了客户的数据，他们正在尝试使用这个东西--他们就在这里挣扎。这就是难以使用的技术，难以大规模构建的技术。所以外面的解决方案都有一些不尽如人意的地方，我们真的觉得一些重量较轻、更注重 SMI 的东西，才是今天涉足这项技术的客户的最佳选择。"

此外，对于备受关注的 Istio 与 CNCF 之间的纠葛，Monroy 则发表意见称，“这很有意思，很多人都很注重治理方面的问题。不过我认为，当人们过度关注这个问题时，你就会忽视客户对这项技术的使用情况。而事实是，现如今，客户使用 Istio 的日子并不好过。我想即使是那些深入社区的人也会承认这一点，这也是我们目前没有兴趣为这个生态系统做贡献的真正原因。”