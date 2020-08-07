Zoom，正从中国「消失」

8 月 3 日，美国在线视频会议软件公司 Zoom 宣布将停止在中国大陆的直销业务。



Zoom 的官方公告称，8 月 23 日起不再向账单地址为中国大陆地区的客户直接销售新的 Zoom 服务或升级服务，仅通过合作伙伴在中国大陆销售服务，「这些合作伙伴的产品中嵌入了 Zoom 的技术，他们将提供更好的本地化服务。」

Zoom 成立于 2011 年，总部设在圣何塞，是一家「实打实」的美国公司。然而创始人袁征的中国背景却让 Zoom 从去年开始遭受的质疑越来越多。今年 4 月，美国众议院议长南希·佩洛西称 Zoom 是一家「中国实体」，具有安全隐患。

Zoom 与 TikTok 所面临的困境一样，都因为中美关系受到了美国的严格审查。不过相比之下，Zoom 却幸运许多，反应也更加灵敏。

Zoom 此前针对中国市场有三种销售模式：直接销售、在线订阅以及通过合作伙伴销售。在线订阅模式此前也被取消。

今年 5 月，Zoom 表示不再接受个人用户注册，未来只有企业可以购买其服务。从 5 月 1 日起，个人免费用户无法发起会议，但是可以加入会议。只有付费企业账户，或升级到付费版的个人账户可以发起会议。

随着事态一步步发酵，如今 Zoom 切割掉大部分中国业务，也成了无奈之举。

「被针对」，从数据隐私到国家安全

随着疫情在全球蔓延，视频会议软件公司迎来爆发性增长，Zoom 成为最亮眼的一家，股价翻倍。然而面对突然暴涨的市场需求，Zoom 所做的准备显然不够充分。

今年 3 月以来，Zoom 被频繁曝出存在安全漏洞。美国国家安全局的前研究员称，超过 1.5 万个视频被录制流出，涉及网课、企业会议、私人对话……有大批被上传到 YouTube 等社交媒体上被人「围观」。iOS 端 Zoom 用户数据会被共享给 Facebook，包括使用时间、设备型号等等。Zoom 被业界诟病，没有采用端到端加密技术，导致视频会议链接和录制文件的下载地址过于简单且存在一定规律。

企业级服务产品最被看重的就是稳定和安全。关于安全漏洞的舆论让 Zoom 措手不及，它也因此失去了大量政府和企业客户。NASA、SpaceX、谷歌等禁止员工在工作中使用 Zoom，美国多州教育机构指示学校弃用 Zoom。

除了 Zoom 自身暴露的产品缺陷之外，中美两国愈发复杂的关系也让 Zoom 不太好过。

4 月，有报道称 Zoom 将部分境外流量路由回中国。之后，袁征承认该公司在增加服务器容量以应对激增需求的过程中，没有遵循一贯的政策，将部分境外流量路由到中国境内的两个数据中心。

美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）称，Zoom 是一家「中国实体」，具有安全隐患。

7 月，美国国会民主党人参议员理查德·布卢门塔尔（Richard Blumenthal）和共和党人参议员乔什·霍利（Josh Hawley）致函美国司法部，将 Zoom 和 TikTok 相提并论，要求对这两家公司审查，「司法部必须调查并确定 Zoom 和 TikTok 的业务关系、数据处理行为以及它们与中国的业务联系，是否对美国人构成风险。」

让美国坚信 Zoom「有问题」的原因是， Zoom 即便将总部设在圣何塞，但是仍与中国有密切的联系。Zoom 大部分的研发人员都在中国，截止到 2020 年 1 月 31 日超过 700 人，而且是在合肥、杭州、苏州这些人力成本相对较低的城市。

Zoom 会这么做是因为中国研发岗位薪资远低于硅谷，这也是 Zoom 能够盈利的重要原因之一。

及时「修正」

彼时，Zoom 所处的境况不比 TikTok 轻松，然而意识到问题严重性的袁征很快采取了措施。

当被曝出安全漏洞之后，袁征立刻直播道歉并承诺进行为期 90 天不更新和整改。当被质疑会被中国政府控制的时候，Zoom 很快添加了功能，让付费用户控制由哪些数据中心路由他们的视频会议。同时宣布计划，未来会在美国亚利桑那州和宾夕法尼亚州开设两个新的研发中心，两年内招聘 500 名软件工程师。

此外，Zoom 着手组建政府游说团队。聘请了前特朗普政府的国家安全顾问 HR McMaster 作为独立董事，前 Facebook 安全负责人 Alex Stamos 作为顾问，Josh Kallmer 担任全球公共政策和政府关系主管，Kallmer 以前是美国外资投资委员会（CFIUS）的成员，而 CFIUS 正在大力围剿 TikTok，强制字节跳动出售美国业务。

据悉，今年第一季度，Zoom 花在聘请专业人士，拉近与政府关系上的费用超过 400 万美元。

这些努力没有白费。Zoom 拿到政府的背书，在美国国土安全部的支持下，联邦风险和授权管理计划授权允许联邦政府机构和承包商将 Zoom 用于政府视频会议。

这些都是 Zoom「远离」中国的前兆。直到今年 5 月，Zoom 宣布不再接受个人用户注册，如今又停止在中国大陆的直销业务，仅通过合作伙伴在中国大陆销售服务。

远离中国

Zoom 宣布停止中国大陆直销业务的同时，给出了三家合作方的名录：会畅 Bizconf 会议、随锐瞩目会议和尚阳 Umeet 会议。

据悉，这三家公司是最早基于 Zoom 技术开发自己品牌视频会议软件的公司。随锐瞩目随后表示，「现在，瞩目为 Zoom 用户提供一致的会议体验，更加适合中国用户优质的云视频服务及保障服务。」

Zoom 与企业合作的方式有两种，一是 Zoom 提供底层技术，如上述三家公司；二是授权经销商销售 Zoom 的产品。这些经销商拥有对外定价权，同时负责后续客服和运维。

Zoom 未在声明中提及是否停止授权经销商模式。但是有媒体报道，有些经销商早在 7 月 15 日就接到 Zoom 有撤离意向的通知，现在全部精力转移到自研产品，为了与 Zoom 做对接。据 TechWeb 报道，Zoom 授权经销商上海华万在发给客户的邮件中写道，「以前我们代理 Zoom 产品，Zoom 取消代理后，我们公司推出自己会议产品中目（zomo），中目和 Zoom 功能一模一样，在国内部署服务器，在国外用亚马逊链路。」

这意味着，如果 Zoom 只保留提供底层技术的合作模式，用户也仍能使用嵌入了 Zoom 技术的产品，只是 Zoom 的品牌未来在中国大陆市场将不复存在。

Zoom 没有完全退出，但更像是一次「位置」的重置。年初由于视频会议市场的爆发，Zoom 加大了对国内市场的进攻。线上办公让数亿流量涌进国内企业微信、钉钉等软件，据《第一财经》报道，远在美国的袁征手机也被打爆，「几乎所有人都想找我聊聊远程办公这件事。」截止到 4 月底的财季中，亚太地区为 Zoom 创造了 3130 万美元的收入，是去年的三倍多，占总销售额的 9.5%，相比之下 Zoom 有 74.9% 收入来自美洲。Zoom 还是回到了它的主战场。

单纯销售技术的好处是，「中国公司要自己租赁数据中心、搭服务器和买带宽，完成硬件投资。在这个合作模式中，Zoom 既解决了服务器本地化的合规问题，又没有基础设施投资风险。」《AI 财经社》分析道。

去年 9 月 Zoom 国际版在中国被封，原因是工信部规定，为国内企业提供网络服务必须有国内的服务器，将数据存储在中国。

一位业内人士对《AI 财经社》说，这也会是全球性在线视频会议企业面临的问题，比如中美跨境沟通，两个国家都会有备份，但是不能把数据一分为二。

剥离直销业务之后，意味着 Zoom 中国团队规模要有所缩减，但是 Zoom 会下决心把团队撤离中国吗？这一切还不得而知，或许只是时间问题。