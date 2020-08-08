乱拳打死老师傅？新版 Edge 真比 Chrome 更好用吗

微软发布基于 Chromium 内核的新版 Edge 浏览器已经一段时间了，在不久前，新的 Edge 浏览器已经通过 Windows Update 向所有用户推送，可见微软对其信心之大。那么新的 Edge 真的可以对 Chrome 形成挑战了吗？笔者在这几个月对新版的 Edge 进行了比较详细深入的体验，下面就来和大家分享一些心得吧。

Edge 浏览器功能比 Chrome 还多？

就笔者个人体验而言，这个问题的答案是肯定的。

新版的 Edge 浏览器基于 Chromium，这意味着对于 Chrome 的很多功能，Edge 也会如出一辙。例如在 Edge 浏览器完全兼容 Chrome 的扩展程序，能够直接通过 Chrome 商店来安装扩展。而不仅如此，Edge 甚至还支持 Chrome 的主题皮肤（点此查看教程），这是其他一些 Chromium 浏览器都不具备的特性。

Chromium Edge 可以直接到 Chrome 应用商店下载扩展程序

也可以直接安装 Chrome 的主题，界面焕然一新！

由于内核，Edge 拥有了功能和 Chrome 平起平坐的基础。但除此以外，Edge 还有大量 Chrome 所不具备的出色功能！

阅读模式

这是 Edge 中口碑最好的功能之一。在用老引擎的 Edge 浏览器当中，阅读模式就已经广受欢迎，现在新的 Chromium Edge 将这功能也继承了过来。在某些页面中，地址栏会显示一个 “进入沉浸式阅读器”的 logo，点击后页面就会排版成类似电子书的板式，读文章、读小说更加轻松。

Chromium Edge 支持阅读模式

大声朗读

Edge 支持大声朗读文中的内容，如果你需要一心二用，这是个非常方便的功能。

可以朗读网页内容

PDF 阅读

这是 Edge 对比 Chrome 的一大优势——无论是旧 Edge 还是新 Edge 皆是如此。尽管现在 Edge 的 PDF 阅读没有以前顺滑，但注释笔记等优点都一并继承了过来，体验依然要比 Chrome 好得多。

Edge 的 PDF 阅读批注功能更出色

IE 模式

这对于一些网银安全盾或者古老的机构网站来说是个福音。在最新版 Edge Canary 版中，加入了原生的 IE 打开模式。虽然 Chrome 也可以通过扩展实现这一功能，但实现效果肯定没有 Edge 原生来得好的。

最新的 Canary 版 Edge 浏览器加入了 IE 打开模式

Edge 浏览器内存占用比 Chrome 小？

说完了功能，再来说说性能。由于用了 Chromium 内核，因此 Edge 和 Chrome 的速度是相差无几的，所支持的网页先进特性也基本同步。不过，两者最大的区别，就是内存占用。

众所周知，Chrome 对内存的消耗非常巨大，而 Edge 在这方面占有优势。在 Windows 10 2004 中，微软带来了 SegmentHeap 这一特性，可以让 Edge 浏览器的内存占用下降 27% 之巨。而到目前为止，Chrome 是明确表示不支持该特性的，因此 Edge 在内存占用上，相比 Chrome 存在明显优势。

Chrome 认为 SegmentHeap 会带来跑分下降，因此暂不支持

当然，SegmentHeap 也并非全是好处，它会一定程度加重 CPU 的负担。但现在 CPU 的性能早已经过剩，在六核八核随处走的当下，这项技术还是比较合理的。如果你内存实在不堪重负，Edge 要比 Chrome 更值得选择。

Edge 浏览器更适合国情？

这是 Edge 浏览器相比 Chrome 显而易见的优点。众所周知，Chrome 使用 Google 云服务，在国内连接不畅，而 Edge 的云服务就不存在这个问题了，书签、历史记录等同步，都没什么障碍。

Edge 的同步要比 Chrome 靠谱

和旧版 Edge 不同，新的 Edge 浏览器基于 Chromium 内核，因此也有了更强大的跨平台能力，在 PC 和手机上都有对应版本，这时流畅的云服务就显得更加可贵了。

另外，Edge 浏览器安装扩展相比 Chrome 也更接地气。Chrome 商店在国内难以访问，因此很多 Chrome 用户安装扩展只能自行查找 crx 文件安装；而 Edge 浏览器除了可以通过 Chrome 商店安装扩展，还有自家的扩展商店，这是可以顺利连接的。

Edge 的扩展商店在国内可以顺利访问

因此，和 Chrome 相比，Edge 无疑更加符合国情。

Chrome 换 Edge 浏览器不存在门槛？

说了 Edge 这么多优点，但很多朋友是 Chrome 的老用户，书签之类的数据都在 Chrome 那边。贸贸然换浏览器，转移成本会不会太高？其实还真不必担心。

Edge 浏览器可以导入 Chrome 的各种数据，包括收藏夹、历史记录、密码等等，都可以全部导入到 Edge 当中。也就是说，如果想要从 Chrome 切换到 Edge，体验几乎没有什么差别，迁移还是非常方便的，并不存在什么门槛。

总结

除此以外，Edge 浏览器还有和 Win10 搜索深度整合、滚动流畅平滑（Chrome 的平滑算法贡献自 Edge 团队）等优点，这里就不一一列举了。笔者认为，在国内的环境中，Edge 的综合使用体验的确要比 Chrome 更胜一筹。当年人人都嘲笑 Windows 预装的 IE 最大的作用就是用来下载 Chrome，现在恐怕该轮到 Chrome 坐立不安了。