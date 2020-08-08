聊聊 Win10 那些 “货不对版”的设计

Win10 发布已经将近 6 个年头了，可依旧存在很多令人琢磨不透的问题。每次微软给出的效果图，看得都是那么高大上，可一回到现实…… 这明明就是 “画大饼”么！想知道 Win10 里到底有多少 “货不对版”的设计？一起跟随小编来看吧。

多么炫酷的画面呀！可惜只是效果图

No1. Edge 浏览器

Edge 是 Win10 里少有的被用户大力称赞的一款组件，功能强大、速度也快。然而一个让人琢磨不透的问题是，尽管已经脱胎换骨，但新版 UI 却没有使用微软最新的 Fluent Design 设计语言，而是反过来模仿旧版。与此同时，微软相关负责人也已表态，新版 Edge 暂不使用 Fluent Design。这样的话多少有些令人玩味，为何 Edge 如此排斥 Fluent Design？恐怕答案也只有微软自己才知道了！

Edge 很强大，但 UI……

之前 Edge 浏览器 UI 设计向 Fluent Design 靠拢，视觉效果显然比现在更融洽

NO2. 开始菜单

开始菜单算得上 Win10 里的重头戏了，自始至终，它的变化就一起牵动着所有人。现版开始菜单经过了若干次改进，UI 却 “越改越乱”。各种颜色的磁贴与色块拼接到一起，非但没有 “五彩缤纷”的感觉，反而在视觉上给人了一种很大压力——看着混乱，找东西也难。而且随着 Win10 2.0 版图标的不断更迭，旧菜单配上新图标，效果更差，生生把它变成了一盘 “大杂烩”！

很不入眼的开始菜单 UI

好在，微软还是给了我们一点点希望。在最新版 Win10 Dev 版本中，微软公司正在测试一种全新的菜单 UI。新 UI 摒弃了之前的色块设计，转而采用同色底纹风格。与旧版相比，新 UI 不但更加清爽，还很好地适配了 Win10 的暗色模式，这也算是留给我们最后的一点点念想吧！

目前已出现在 Dev 版的新版开始菜单

NO3. 资源管理器

除了菜单，资源管理器也是神一样的存在。尽管已经面世多年，但微软似乎并没有计划让这款使用率第一的内置组件 “脱胎换骨 “。眼看其他模块，都已陆续开启了 UWP 改造进程，可资源管理器这边却一点动静都没有。当然这 Fluent Design 可不光光是为了好看，对于触屏用户来说，可以大幅提高友好度及操作体验！哦，顺道再吐槽一下它的暗色模式吧，现版的设计…… 简直不忍直视！

资源管理器是最应该修改的地方（左：暗色模式 右：正常模式）

根据微软的 Fluent Design 设计规范，这才是 Win10 资源管理器应有的模样

NO4. Powershell

Powershell 是命令提示符（CMD）的升级版，微软对此也是寄予厚望。和之前的 CMD 相比，Powershell 有着很多更强的地方。比如更中规范的命令语法、多命令组合、全兼容 CMD 命令、支持证书 / 防火墙处理、左键直接选中、右键直接粘贴等，都是它的独到之处。

现版 Win10 自带的 Powershell

然而，如果你看过之前的微软设计图，就会知道现版和它的差距到底有多大了。Fluent Design 的毛玻璃背景、一键主题换色、多标签管理、自适应亮 / 暗主题……，妥妥地将现版包了一回饺子。问题是，这个目前还仅仅是一张概念图，实际上线还不知道何年何月，敢问微软你能不忽悠么！

微软概念图，光彩夺目吧！

NO5. 日历

Win10 日历一直倍受用户喜爱，功能强大，还能与其他终端自动同步。不过和前面几款组件一样，现版日历也是沿用的几年前设计，风格不搭不说，操作习惯上也有很多亟待改进的地方。今年初，微软短暂发布了一款预览版日历，对界面 UI 和操作逻辑进行了大幅调整。小编曾经尝试过几回，体验还真是不错。奇怪的是，自打那次之后，微软就绝口不提新版日历的事，甚至之后的预览版也取消了新版入口。以至于它，变成了小编硬盘里唯一一张截图——只代表它曾经出现过，何时再来就不得而知了！

年初曾短暂发布过的日历预览版

再来对比一下微软最初宣传 Fluent Design 时 Win10 的界面，根本就是两码事

NO6. 你的手机

“你的手机”也算是微软 2020 年最重要的一台戏了，要知道多端同步可一直都是 Win10 的终极目标，更何况老对手苹果公司在这方面一直做得很好！然而就是这样一部重头戏操作，对于我们来说，却始终难以实现。不是对手机的品牌有要求，就是对底层模块有限制（比如 Android 手机必须要有 Google Play Services）。也正是这两个看似简单的要求，却将绝大多数国内手机用户隔离在外。不把你的手机折腾一个遍，根本没资格体验这项 “高大上 “功能。因此一项原本看起来非常有前景的服务，瞬间变成鸡肋一般，而这又该如何去跟对手抗衡呢！

微软的重头戏——“你的手机 “，总是看着很好，实现很难！

微软给出的 “你的手机 “概念图，但对于绝大多数国内手机用户来说，只能是看看而已了！

国内用户能看到的只是这个

NO7. 音量面板

Fluent Design 的推行可谓任重而道远，就拿这个音量面板来说，微软就不止一次地发布过预览图，然而…… 每次都仅仅是预览而已。不同于传统的桌面型系统，Win10 从立项之初，就定位于一款多用途操作系统。这也就意味着，你既要满足键鼠用户的需求，也要兼顾触屏用户的体验。

微软发布的音量调节面板概念图

从微软提供的概念图来看，新界面恰好照顾到了两者的需求，无论是更适合触摸的滑杆调节，还是集成在一起的音乐 Mini Bar，都为用户提供了更佳更顺畅的操作体验。然而正如之前发布过的预览图一样，这个到底何时成真，也是一个未知数！毕竟微软画出的 “饼 “，也不是这一张两张了！

写在最后

随着 Windows 10 系统这几年的更新，操作系统在功能方面已经相对完善。甚至很多之前的必装软件，也正在一个个被 Win10 内置功能取代。然而 UI 的设计却一直像盘散沙，不但风格摇摆不定，模块与模块间也是样式迥异，让人很难相信这是出自同一家软件厂商的产品。而作为世界顶级的软件大厂，微软在这方面的进展也可以用 “挤牙膏 “来形容，一个简单的图标更迭，竟然要耗费数个月乃至半年的时间。

外表炫酷的 Win10 2.0 图标，看似简单的部署却要花费数个月时间！

其实 Win10 的问题，并不源自技术，而恰恰是因为微软自身的管理导致的。产品缺乏定位、功能缺乏延续、UI 缺乏统一、交互缺乏逻辑。正是这一个个看似并不起眼的问题，才最终导致 Win10 现今这个局面。那么对于 Win10 的未来，你又作何评价呢？