Win10 新开始菜单颜值爆表！一招教你强制开启它

近日微软正式向开发版用户推送了全新的 Win10 开始菜单，和现版菜单相比，新菜单布局清晰，颜值很高，之前我们软件频道也曾做过相关的内容评测（点此查看）。不过要想体验新菜单魅力，必须要加入 Windows Insider（微软预览体验计划），这个小小的限制，让很多稳定版用户望而却步。不过要是你安装的是最新版 Windows 10 2004 版，则可以通过修改注册表的方法，强制开启新菜单，一起来看吧！

举个爪！谁被 Win10 新菜单种草了

整个过程分为两步：

1. 安装 KB4568831 更新

这是微软近期发布的一个可选更新，只有安装它后才能开启新菜单。不过由于不是常规更新，我们需要进入 “设置→更新和安全→Windows 更新→查看可选更新”手工下载它。安装完成后，重新启动电脑。

这个更新要到这里找

2. 修改注册表

点击开始菜单搜索栏，输入 “regedit”，以管理员身份打开注册表编辑器，将下列地址粘贴到注册表编辑器的地址栏。

计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides

检查该项下有无 “0\2093230218”结构，有的话直接往下看，如果没有的话自行新建一个。方法是：右击 “overrides”选择 “新建→项”。

右击新建 “0\2093230218”项

定位到 “计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218”。在右侧空白区内，新建两个 “DWORD（32 位）值”，分别命名为 “EnableState”（赋值 “2”）和 “EnabledStateOptions”（赋值 “0”）。

新建两个 DWORD(32)值

重新启动电脑，如果一切无误的话，此时新菜单应该已经打开了。

开启前后对比

写在最后

这个方法适用于所有已安装 Windows 10 2004 版的用户（无需加入 Windows Insider），目前已知的问题是，个别用户可能新菜单无法呈现透明效果。除了新菜单以外，如果你安装了开发版 Edge 浏览器（Beta 或 Dev 版），也可以在 “设置→系统→多任务处理”看到新增加的 “Alt+TAB 选项”，对于经常使用 Edge 浏览器的小伙伴来说，同样能够提高工作效率。

除了新开始菜单外，这里也有了变化