美股中国主要科技股全线下跌，微信可能在 App Store 下架，危及 iPhone 中国市场销售

（原标题：纳指跌0.87%，微信可能在App Store下架，危及iPhone中国市场销售）



北京时间 8 月 8 日消息，受 7 月非农就业数据好于预期、国会和白宫新一轮财政刺激计划谈判分歧巨大等消息影响，美股涨跌不一。截至收盘，道指涨 46.5 点，涨幅为 0.17%，报收 27433.48 点；标普 500 指数涨 2.12 点，涨幅为 0.06%，报收 3351.28 点；纳指跌 97.09 点，跌幅为 0.87%，报收 11010.98 点。

▲ 纳指跌0.87%，报收11010.98点

美国主要科技巨头大多数下跌，Facebook 涨 1.19%，亚马逊跌 1.78%，苹果跌 2.27%，NetFlix 跌 2.82%，Alphabet 跌 0.37%，微软跌 1.79%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌 3.22%，爱奇艺跌 1.35%，拼多多跌 3.73%，微博跌 3.16%，腾讯音乐跌 3.32%，阿里巴巴跌 5.11%，京东跌 4.39%，趣头条跌 8.61%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：兰亭集势（涨 22.67%），微贷网（涨 5.43%），寺库（涨 4.14%），触宝（涨 3.55%），趣店（涨 3.09%），蘑菇街（涨 2.48%），达内科技（涨 2.17%），UT 斯达康（涨 1.87%），品钛（涨 1.75%），百世（涨 1.5%），流利说（涨 1.07%），团车（涨 0.67%），正保教育（涨 0.56%），58 同城（涨 0.54%），信也科技（涨 0.48%）。

下跌的公司包括：360 金融（跌 0.16%），宜人贷（跌 0.27%），1 药网（跌 0.31%），搜狗（跌 0.35%），云米（跌 0.48%），携程网（跌 0.61%），蓝城兄弟（跌 0.79%），易车（跌 0.88%），宝尊电商（跌 0.95%），新浪（跌 0.97%），金融界（跌 1.34%），房天下（跌 1.43%），小牛电动（跌 1.71%），前程无忧（跌 1.74%），老虎证券（跌 2.17%），优信（跌 2.4%），乐信（跌 2.52%），云集（跌 2.55%），简普科技（跌 2.56%），小赢科技（跌 2.84%），蔚来（跌 3.03%），亿航（跌 3.15%），中通（跌 3.17%），唯品会（跌 3.26%），乐居（跌 3.31%），陌陌（跌 3.47%），无忧英语（跌 3.54%），网易有道（跌 3.8%），蛋壳公寓（跌 3.85%），富途控股（跌 3.92%），斗鱼（跌 4.08%），500 彩票网（跌 4.51%），信而富（跌 4.52%），新东方（跌 4.56%），人人公司（跌 4.76%），虎牙（跌 4.82%），荔枝（跌 5.19%），途牛（跌 5.56%），好未来（跌 5.81%），万国数据（跌 5.83%），汽车之家（跌 5.89%），新氧（跌 6.1%），哔哩哔哩（跌 6.37%），搜狐（跌 7.06%），如涵控股（跌 7.11%），猎豹移动（跌 7.36%），世纪互联（跌 8.69%），理想汽车（跌 8.7%），嘉楠科技（跌 9.16%），中芯国际（跌 11.68%），华米（跌 12.42%），金山云（跌 12.55%），欢聚集团（跌 13.72%），迅雷（跌 16.84%），跟谁学（跌 18.5%）。

分析师预期蔚来第二季度营收为 4.859 亿美元，增长 121.2%

蔚来将于 8 月 11 日盘前发布 2020 年第二季度财报。今年第一季度，蔚来亏损合每股 22 美分，营收为 1.938 亿美元，截至 2020 年 3 月 31 日，蔚来持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为 3.386 亿美元。第一季度蔚来交付量为 3838 辆，上年同期和 2019 年第四季度分别为 3989 和 8224 辆。第二季度蔚来汽车交付量为 10311 辆，比上年同期增长 191%，也超过它自己的计划。6 月份蔚来交付量为 3740 辆，创下新纪录，同比增长 179.1%。虽然不断增长的交付量将对蔚来营收产生积极影响，但膨胀的研发以及销售、管理和行政费用会影响到营业利润率。Zacks 对蔚来第二季度每股收益预期为 - 34 美分，比上年同期的 - 45 美分有所收窄；对营收的预期为 4.859 亿美元，比上年同期增长 121.2%。今天常规交易中，蔚来股价下跌 0.42 美元，跌幅为 3.03%，报收于 13.42 美元。

新浪特别委员会继续聘请财务、法律顾问帮助评估收购要约

新浪今天发布公告称，公司董事会特别委员会仍然聘请摩根士丹利亚洲有限公司为财务顾问，吉布森律师事务所 (Gibson, Dunn & Crutcher LLP)为美国法律顾问，协助其评估董事会 2020 年 7 月 6 日收到的由 New Wave MMXV Limited（以下简称 “New Wave”）提出的不具有法律约束力的初步收购要约。根据这份收购要约，New Wave 将以每股 41 美元的现金，收购其尚未持有的全部新浪流通股，使新浪退市。New Wave 注册地址是英属维尔京群岛，控制人是新浪董事长、CEO 曹国伟。新浪董事会提醒公司股东或考虑交易公司股票的其他投资主体，特别委员会尚未就如何回应收购要约事宜做出任何决定，它不能保证 New Wave 会发出正式收购要约，不能保证双方会达成任何协议 ，不能保证这一或其他交易会得到批准或完成。除法律有规定外，新浪没有义务披露与收购要约有关的任何信息。今天常规交易中，新浪股价下跌 0.39 美元，跌幅为 0.97%，报收于 40.02 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：Groupon（涨 56.66%），赛门铁克（涨 5.42%），LendingClub（涨 3.87%），惠普公司（涨 1.09%），Snap（涨 1.08%），IBM（涨 0.38%），eBay（涨 0.24%），摩托罗拉系统（涨 0.16%），美光科技（涨 0.1%）。

下跌的公司包括：甲骨文（跌 0.09%），Fibit（跌 0.15%），戴尔科技（跌 0.25%），诺基亚（跌 0.4%），SAP（跌 0.5%），索尼（跌 0.55%），速汇金（跌 0.58%），爱立信（跌 0.68%），思科（跌 0.71%），西部数据（跌 0.82%），博通（跌 0.98%），英特尔（跌 1.11%），英伟达（跌 1.2%），Spotify（跌 1.25%），VMware（跌 1.41%），恩智浦（跌 1.42%），Twitter（跌 1.46%），iRobot（跌 1.66%），艺电（跌 2.01%），AMD（跌 2.15%），Box（跌 2.2%），Zynga（跌 2.21%），黑莓（跌 2.42%），特斯拉（跌 2.48%），高通（跌 2.53%），Pinterest（跌 2.56%），PayPal（跌 2.68%），Adobe（跌 3.13%），Salesforce（跌 3.24%），Zoom（跌 3.55%），Slack（跌 3.79%），动视暴雪（跌 5.03%），Uber（跌 5.21%），Lyft（跌 6.65%），GoPro（跌 11.15%），Yelp（跌 17.93%）。

英特尔遭多家律所起诉 被指未披露重大事项

包括 The Thornton Law Firm、Hagens Berman 在内的多家律师事务所，代表英特尔股东对该公司提起证券集体诉讼。它们对英特尔的指控主要包括没有披露重大事项，例如，英特尔此前就发现 7 纳米工艺存在会导致芯片合格率下降的缺陷；7 纳米芯片生产计划将跳票 6 个月；可能依靠第三方代工厂商生产 7 纳米工艺芯片；市场份额可能受到已经在销售 7 纳米工艺芯片的对手的蚕食。2020 年 7 月 23 日美股收盘后，英特尔披露称 7 纳米工艺芯片生产将会跳票。受此消息影响，2020 年 7 月 24 日，英特尔股价下跌 9.81 美元，跌幅约为 16%，报收于 50.59 美元，而且成交量异常地高，损害了投资者利益。负责对此案进行调查的 Hagens Berman 合伙人里德 · 凯瑟琳（Reed Kathrein）说，“我们关注的是，因英特尔在 7 纳米工艺芯片生产计划和相关制造问题方面的误导给投资者造成的损失。”今天常规交易中，英特尔股价下跌 0.54 美元，跌幅为 1.11%，报收于 48.03 美元，盘中曾探底 47.7 美元。

特朗普封杀微信会影响 iPhone 中国市场销售

特朗普禁止美国企业与微信做生意的行政令会危及 iPhone 在中国市场的销售。行政令将禁止美国公司从事任何与微信有关的交易，这意味着苹果 App Store 应用商店将下架微信。微信成为许多中国人数字生活的中心，向 10 亿用户提供包括购物、支付、电子邮件、上网冲浪以及个人和商业通讯服务。外国游客到中国都不得不下载这款应用，否则甚至可能无法购物。不能使用微信，会使中国，甚至部分亚洲其他地区的消费者不购买 iPhone。在一项有关股票投资者会放弃 iPhone 还是微信的调查中，选择放弃 iPhone 的受访者是后者的 20 倍。彭博行业研究分析师阿南德 · 斯林尼瓦森（Anand Srinivasan）表示，中国市场占到 iPhone 销售的约 20%，因此，App Store 下架微信 “会严重影响其销售”。今天常规交易中，苹果股价下跌 10.34 美元，跌幅为 2.27%，报收于 444.45 美元。特朗普的行政令还可能促使中国采取报复措施，进一步影响苹果销售。斯林尼瓦森说，相当大一部分苹果产品都是在中国制造的，如果中国拿苹果的出口开刀，会对其全球业务产生影响。当然，苹果可以采取的一个应对措施是，开放其操作系统，让用户通过 App Store 之外的其他渠道下载应用，但对于一直采取封闭策略的苹果而言，这是一个巨大的变化。