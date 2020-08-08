PHP 7.4.9 发布

PHP 7.4.9 版本现已发布，具体更新内容如下：

Apache：

修复了错误#79030（升级 apache2handler 的 php_apache_sapi_get_request_time 以返回 usec）。

COM：

修复了错误#63208（BSTR 到 PHP 字 符串转换不是 binary safe）。

Core ：

修复了错误#79740（不能静态调用 serialize() 和 unserialize() methods）。

修复了错误#79783（php_str_replace_common 中的段错误）。

修复了错误#79778（如果转储带有未解决的静态变量的闭包，则断言失败）。

修复了错误#79779（通过引用分配字符串偏移量的属性时断言失败）。

修复了错误#79792（如果销毁了空数组，则不会删除 HT 迭代器）。

修复了错误#78598（在 undef index RW error segfaults 期间更改数组）。

修复了错误#79784（如果在数组写获取期间的 undef var 期间更改数组，则在 free 后使用）。

修复了错误#79793（如果更改了未定义索引警告中使用的字符串，则 free 后使用）。

修复了错误#79862（子级中的公共非静态属性应优先于私有静态）。