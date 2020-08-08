PHP 7.4.9 发布

PHP 7.4.9 版本现已发布，具体更新内容如下：
Apache：
修复了错误#79030（升级 apache2handler 的 php_apache_sapi_get_request_time 以返回 usec）。
COM：
修复了错误#63208（BSTR 到 PHP 字 符串转换不是 binary safe）。
修复了错误#63527（DCOM 无法使用用户名、密码参数）。
Core ：
修复了错误#79740（不能静态调用 serialize() 和 unserialize() methods）。
修复了错误#79783（php_str_replace_common 中的段错误）。
修复了错误#79778（如果转储带有未解决的静态变量的闭包，则断言失败）。
修复了错误#79779（通过引用分配字符串偏移量的属性时断言失败）。
修复了错误#79792（如果销毁了空数组，则不会删除 HT 迭代器）。
修复了错误#78598（在 undef index RW error segfaults 期间更改数组）。
修复了错误#79784（如果在数组写获取期间的 undef var 期间更改数组，则在 free 后使用）。
修复了错误#79793（如果更改了未定义索引警告中使用的字符串，则 free 后使用）。
修复了错误#79862（子级中的公共非静态属性应优先于私有静态）。
修复了错误#79877（getimagesize 函数在一个空字节后 silently truncates）（cmb）
Fileinfo：
修复了错误#79756（finfo_file 崩溃（FILEINFO_MIME））。
FTP：
修复了错误#55857（大文件上的 ftp_size）。
Mbstring：
修复了错误#79787（mb_strimwidth 不会修剪字符串）。
Phar：
修复了错误#79797（在 phar_parse_zipfile 函数中使用 freed hash key）。（CVE-2020-7068）
Reflection：
修复了错误#79487（::getStaticProperties() 忽略属性修改）。
修复了错误#69804（::getStaticPropertyValue() throws on protected props）。
修复了错误#79820（当复制到 ReflectionProperty 的类型被解析时，在 free 之后使用）。
Standard：
修复了错误#70362（Can't copy() large'data://' with open_basedir）。
修复了错误#78008（dns_check_record() 在 Alpine 上始终返回 true）。
修复了错误#79839（array_walk() 不 respect 属性类型）。
更新说明：
https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_4
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