Fedora 33 确认引入 Stratis 2.1

虽然 Fedora 33 桌面版已确定默认使用 Btrfs 文件系统，但对于使用服务器版本或者不希望使用默认设置的用户，官方提供了 Stratis 2.1 作为另一种选择。

Stratis 是一个卷管理文件系统 volume-managing filesystem(VMF)，由 Fedora 团队负责开发，在 LVM、Device Mapper 和 XFS 的基础上提供类似 ZFS/Btrfs 的功能（子卷管理和文件系统）。红帽承诺会采用其作为 Linux 存储方案，甚至有可能在 Red Hat Enterprise Linux 9 中默认使用。因此 Fedora 现在可以说是同时促进 Btrfs 和 Stratis 这两种技术的发展。

上个月有提案建议将 Stratis 的最新版本 Stratis 2.1 引入 Fedora 33。Fedora 工程和指导委员会 (FESCo)现在已经批准此项提案。因此，预计今年秋季发布的 Fedora 33 有机会用上 Stratis 2.1。

Stratis 2.1 最重要的新增功能是支持 per-pool 加密，这也是促使 Fedora 33 采用它的原因之一。除此之外，Stratis 2.1 还提供了新的管理和监控界面，以及其他功能的增强。

这份变更提案概述了 Fedora 33 引入 Stratis 2.1 的计划。另外，FESCo 还在上周批准了 .NET Core for AArch64 的打包，类似于现有的 x86_64 打包。具体细节点此查看。