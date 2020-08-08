Angular 发布首个正式的路线图

Angular 公布了一个新的路线图，以便让用户了解团队正在进行的工作和未来可能考虑的项目。根据团队的说法，这是其发布的第一份正式路线图。接下来，他们将保持每季度至少维护一次。

根据介绍，该路线图分为正在进行中的项目和未来的项目两大部分。其中，积压项目则被归类在了 “进行中”的分类中。官方表示，“我们将积极地将多达 50% 的工程能力投入到 triaging issues 和 PRs 上，直到我们对更广泛的社区需求有清晰的了解。之后，我们将投入高达 20% 的工程能力，以及时跟上新提交的内容。”

值得注意的是，路线图上的项目与任何特定的 Angular 版本都不相关，并且将在完成后遵循其语义版本发布时间表进行发布。例如，新功能将在下一个次要版本中发布；如果包含重大更改，则在下一个主要版本中发布。

目前正在进行的项目包括有：operation byelog、TypeScript 4.0 支持、e2e 测试策略、使用 Ivy 的 Angular 库和语言服务，以及原生 Trusted Types 支持等。未来的项目则包括：刷新介绍性文档、Strict typing for @angular/forms 、webpack 5 在 Angular CLI 中的应用，以及删除旧式 View Engine 等。

Google 工程经理 Jules Kremer 在博客中表示，“我们看到发布路线图的巨大价值 ...... 我们认为路线图的发布是提高我们工程流程可见性的一个步骤。这是改善我们与社区的合作，以发展 Angular 并共同推动 Web 发展的基础。 ”