微信和苹果的 45 天倒计时

微信和苹果都开始了 45 天的倒计时。

美国时间 8 月 6 日晚间，美国总统特朗普宣布签署两项行政命令：将于 45 天后执行对微信和 TikTok 的行政命令，这意味着的，微信和 TikTok 都面临着有可能被下架的危机。

▲ 特朗普宣布签署的行政命令

针对微信的这条行政命令宣布：从 9 月 20 日起，凡在美国司法管辖权内，任何美国管辖范围内的组织或个人，都不得和微信以及微信（WeChat）所属的腾讯，以及两家公司的任何关联公司，展开就微信有关的任何交易。

但仔细看这条行政命令，它所传达的内容对具体交易范围含糊其辞——既没有明确表示要 “下架微信”，也没有公开 “不得交易”的范围。

在苹果 App Store 上架是否构成交易？使用微信支付是否构成交易？腾讯投资的海外公司是否构成交易？以及微信到底是不是会被下架、是不是会被美国公司苹果全球范围下架？这些模棱两可的问题，成为了当下讨论的焦点。

▲ 腾讯公司声明

腾讯公司在 7 日晚发声明表示，公司正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对集团的影响，并将在适当的时候发布进一步的公告。

不仅是微信，百度、阿里巴巴均被点名

TikTok 之后为什么是微信？美国官方报道是这样说的。

美国有线电视新闻网（CNN）8 月 6 日报道称，特朗普在行政命令中声称，TikTok 和微信会自动从其用户那里捕获了大量信息，包括互联网和其他网络活动信息，例如位置数据以及浏览和搜索历史记录，此数据收集不仅威胁到了美国公民的财产与信息安全，还可能被用于勒索与间谍活动。

暂且不说 “威胁到了美国公民的财产与信息安全”这种做法的可行性，就微信 App 本身而言，其影响力与 TikTok 相比，在美国市场的存在感并不高。

截至今年 4 月底，抖音的国际版 TikTok 在全球苹果和安卓应用商店累计下载量超过 20 亿次。

2020 年第一季度，TikTok 全球下载量达 3.15 亿次，而同类社交应用程序 Facebook 下载量为 1.86 亿次，Instagram 为 1.52 亿。包括 Facebook 在内的许多美国本土公司都曾尝试开发过类似 TikTok 的应用，皆铩羽而归。

如果说 TikTok 的受欢迎程度令某些利益相关者不安，那在美国市场一向存在感不高的微信会被盯上，更像是杀鸡儆猴的效用。除了微信与 TikTok，百度、阿里巴巴都先后遭到了点名。

8 月 5 日消息，美国国务卿蓬佩奥在新闻发布会上宣布美国建立 “清洁网络”（Clean Network），包括腾讯、百度、阿里、华为、TikTok、中国移动、中国电信 7 家公司被点名。

第一，确保不受美国信任的中国电信公司不为美国和其他国家提供国际电信服务。敦促美国联邦通讯委员会撤销并终止对包括中国电信等四家中国公司的授权。

第二，希望从美国应用商店中删除不信任的中国软件。蓬佩奥当天说道，“这些母公司在中国的应用程序，像 TikTok、微信等，都严重威胁到了美国公民的个人信息安全。”

第三，美国正在阻止华为和其他不受信任的供应商预先安装或下载美国最受欢迎的应用软件。蓬佩奥称，美国公司不应该与华为往来。

第四，保护美国最敏感的个人信息和商业知识产权，防止一些重要信息被阿里巴巴、百度、中国移动、中国电信等中国公司运营的云端系统所获取。

第五，努力确保连接全球互联网的海底电缆传输的信息不会被破坏和泄露。

就此来看，点出微信是 “清洁网络”行动的步骤之一，尽管微信并不是美国主流的社交工具，但将这个全球月活超过 12 亿数字的应用纳入 “行政命令”，足以见其震慑效果。

并且，作为为数不多的用户超过 10 亿的互联网公司，腾讯在美国的布局远不止微信，游戏出海、投资美国科技公司让腾讯获得不菲的收益。

微信会被苹果应用商店下架吗？

这个尚未开始执行的禁令下，陷入困境的不仅是腾讯，还有苹果公司。一边是本国的政令条约，一边是仅次于美国的第二大市场——中国，这场禁令让苹果陷入了两难境地。

回到政令本身，政令并没有直接在禁止利用微信进行通信，而是是禁止与微信有关的交易（transaction）。文渊智库创始人王超告诉凤凰网科技，微信在美国社交市场影响力有限，用户主要以华裔、中国人为主。但不管具体细则如何，该政令都会大大影响这些用户群体的体验。

与此同时，美国的这一纸政令给腾讯带来的全球风险加大，“一旦美国态度变差，其他西方国家有可能会效仿美国，会增加腾讯的风险。”

从现阶段来看，政令并没有明确表示不让微信 App 在苹果应用市场上架，但是 “禁止交易”意味着，在美国的微信可能不再具有支付功能，也无法与美国金融和第三方支付合作，美国市场的广告、营销、付费场景也将会消失。

最坏的结果是，政令将苹果公司与微信的关系视为 “交易”，微信在苹果生态中完全下架。根据政令，微信在苹果 App Store 上线不仅仅涉及美国地区，还涉及中国、欧洲等各地。

透视公司创始人况玉清对凤凰网科技表示，如果禁止在美国管辖范围内的苹果与微信产生交易，这相当于让苹果退出中国，这是苹果最不愿意看到的，发生概率较小。一位开发者也指出，“不让苹果跟微信产生交易，相当于不给苹果公司活路。”

另一种可能的结果是，微信可能会在美国地区的 App Store 下架，在其他地区可以正常使用。这份政令并没有发布具体细则，因此可能会在执行过程中权衡利弊，随时修正。这也是政令本身存在解读空间的原因。

政令对微信生态上的其它主体的影响开始扩散开来。在美国创业的科技创始人 Selena 告诉凤凰网科技，“公司已经做了微信在美国区下架的心理准备”。

由于 Selena 公司的目标用户是在美国的华人、留学生，对于微信的政令意味着他们将要关闭整个公众号和社群的运营，转向微博、Facebook 等。一位在硅谷留学生也告诉凤凰网科技，将会转到 QQ 与家人联系，并在朋友圈留下了防失联的多种联系方式。

▲ 腾讯股价

截至目前，腾讯股价最高跌幅已超过 10%。对于微信是否会在苹果应用商城全面下架，凤凰网科技向苹果公司求证，截至发稿未获答复。