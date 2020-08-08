盖茨基金会向印度血清研究所提供 1.5 亿美元资金

8 月 8 日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，比尔和梅林达 · 盖茨基金会宣布将提供 1.5 亿美元的风险资金，以支持印度血清研究所生产由牛津大学和美国生物技术公司 Novavax 开发的两种新冠病毒疫苗，条件是这家总部位于浦那的研究所最高只能将这两种疫苗的价格定为每剂 3 美元。

图：美国生物技术公司 Novavax 与印度血清研究所签订了一项供应和许可协议，以开发其新冠病毒疫苗并将其商业化

根据协议，印度血清研究所将通过 GAVI(疫苗联盟)从盖茨基金会获得资金，并成为 Gavi Covax 预先市场承诺 (AMC)机制的一部分，以促进印度和其他中低收入国家公平获得疫苗。

这项使用盖茨基金会 “战略投资基金”的合作，将向印度血清研究所提供前期资本，帮助他们提高制造能力，以便一旦疫苗获得监管部门的批准和世界卫生组织的资格预审，最早在 2021 年上半年就可以大规模生产多达 1 亿剂疫苗，分发到印度和其他国家。

印度血清研究所负责人阿达尔 · 普纳瓦拉 (Adar Poonawalla)在一份声明中说：“为了确保最大限度的免疫覆盖率和遏制疫情，重要的是确保世界上最偏远和最贫穷的国家能够获得负担得起的治疗和预防措施。通过这次合作，我们寻求加大我们的持续努力，从这种可怕的疾病中拯救数百万人的生命。”

这笔交易建立在全球领先制药公司阿斯利康 (AstraZeneca)和 Gavi 之间 6 月份宣布的谅解备忘录的基础上，该备忘录将保证 3 亿剂阿斯利康候选疫苗供应给更广泛的国家和地区，这些疫苗将在获得许可或资格预审后提供。

Gavi Covax AMC 目前正在寻求至少 20 亿美元的初始种子资金，以支付至少部分疫苗剂量的采购成本。上周，Gavi 董事会就 AMC 将支持的 92 个国家和地区的最终名单达成一致。

根据合作协议，如果牛津大学和 AstraZeneca 联合开发的疫苗获得成功，它们将被提供给 57 个符合 GAVI 条件的国家和地区，其中包括印度，而 Novavax 的候选疫苗将提供给 AMC 支持的所有 92 个国家合地区。

印度血清研究所在 6 月份签署了一项协议，向低收入和中等收入国家提供 10 亿剂牛津疫苗，并于周四与 Novovax 签署了一项协议，为印度和其他中低收入国家生产至少 10 亿剂候选疫苗 NVX-CoV2373。