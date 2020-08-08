19 美元 “重塑”21 世纪飞艇！谷歌联合创始人 Sergey Brin 做到了

谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）有一个伟大的目标，他投入数百万美元致力于建造世界上最大、最环保的飞艇。去年 3 月，他终于获得了收益。

经过六年的发展，他的秘密飞艇公司 LTA Research and Exploration 终于踏出了第一步：卖出了一艘 18 米长、12 引擎的全电动飞艇，名为 Airship 3.0。

你猜价格是多少？根据 IEEE Spectrum 获得的联邦航空管理局（FAA）备案文件可知，这个飞艇价值仅为 18.70 美元。

其实这笔交易并不是布林为了兑现他所投资的飞艇，而是飞艇发展过程中非常关键的一步。联邦航空管理局记录显示，Airship 3.0 的买家是俄亥俄州阿克伦大学机械工程系副教授 Nicolas Garafolo。

离开大学后，Garafolo 教授带领 LTA 公司的 Akron 研究团队，该团队包括本科生、研究生和来自 UA 工程学院的许多校友。以 18.70 美元的名义价格购买飞艇，可能是为了向 UA 工程学院的建校时间 1870 年致敬。

Airship 3.0 实际上是 LTA Akron 的第二个飞艇雏形。第一艘飞艇于 2018 年 9 月登记注册，它也是一艘 12 引擎驱动的电动飞艇，但只有 15 米长，比平常的美国校车长一点。今年早些时候，这艘飞艇在在阿克伦（Akron）进行了飞行测试。阿克伦是美国海军 1930 年代建造巨型飞艇的基地，并且现在这个地方仍然是世界上最大的现役飞艇机库的所在地，根据一份公开的电子邮件显示，LTA 公司也有意租赁这个机库。

但 Brin 不仅仅想要重现往日的辉煌，他还想要超越过去。专利、官方记录和工作清单都表明了，LTA 公司的新型飞艇将比昔日那种颠簸而危险的飞艇更安全、更智能，并且也更有助于环境的持续发展。

图为 LTA 公司的专利图片，其中包括模块化构架结构的特写细节。

设计飞艇时遇到的最大问题就是如何让飞艇漂浮起来。氢气价格便宜、储量丰富，是宇宙中质量最轻的气体，但也极易燃烧且难以控制。氦气是质量第二轻的气体，它是一种安全的惰性气体，但价格昂贵且日益稀缺。自从兴登堡号灾难以来，几乎所有新型飞艇都选择氦气作为气举气体。

比较特殊的是，LTA 公司的飞艇会同时装载两种气体。氦气为飞艇提供升力，而氢气则用于为其电动发动机提供动力。目前电动汽车中使用的锂电池质量太重，若把锂电池应用到那种专门给受灾的偏远地区运送人道主义援助物资的飞艇上，则不适用。而氢燃料电池不但能够为飞艇提供可靠的动力，还可以执行远程任务。

去年发布的专利申请指出，LTA 公司也在反思如何制造超大型的飞艇。传统上来讲，在建造刚性构架时，飞艇是保持静止不动的，它们的刚性构架是用来固定并塑造气膜的。这就需要工人爬到很高的地方，风险和延迟会增多。

图片：LTA Research and Exploration 公司

而 LTA 公司的专利里面涵盖了一种 “过山车式”结构，它可以让一艘已经完工的飞艇在建造过程中围绕中心轴旋转，这样工人们就可以安全地待在地面上。该专利申请中还描述了一种用强而轻的碳纤维来 3D 打印飞艇组件的方法。

LTA 公司官网上说，他们正在制造一系列在运行时不产生碳足迹的飞机，以 “大幅减少全球航空业的碳足迹总量”。制造时既需要利用可再生电力产生氢气，又需要生产各种飞机来满足乘客和货物运输的需求。 LTA 公司提交的文件显示，第一艘全尺寸飞艇 “探路者 1 号”（Pathfinder 1）可能已经准备好从位于硅谷 Moffett Field 的 LTA 总部起飞。联邦航空管理局的记录显示，“探路者”由 12 个电动马达驱动，可搭载 14 人，这样它的体积就与目前唯一一艘客运飞艇齐柏林硬式飞艇（Zeppelin NT）的大小相当，该飞艇在德国和瑞士为观光旅游服务。

其实，LTA 公司的第一艘飞艇甚至可以基于 Zeppelin NT 进行改装，改进后使用电力推进。在过去的几年里，LTA 公司已从齐柏林硬式飞艇那里获取了大量的进口商品，其中包括鳍、舵和用于客舱吊舱的设备。

今年 1 月，LTA 公司驾驶了一艘通常用于在 Moffett Field 做广告的旧飞艇，可能是为了测试飞行系统。

不像用于试验的固定翼飞机或垂直起降飞机（VTOL），可以在偏远的机场安静地进行测试和飞行，当 “探路者 1 号”离开 Moffett Field 时就已众人皆知。

今年 1 月，LTA 公司驾驶一艘通常用于做空中广告的小型无标志飞艇从那里起飞，即便观察者们仅仅看到了这艘可能是用来测试 LTA 飞行系统的飞艇，他们也议论纷纷。

“探路者 1 号”横空出世彻底表明，谢尔盖 · 布林的飞艇复兴之梦绝非空话。