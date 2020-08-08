诺基亚新 CEO：不希望卷入地缘政治科技战

8 月 8 日消息，据国外媒体报道，电信网络设备制造商诺基亚公司首席执行官佩卡 · 伦德马克（Pekka Lundmark）表示，随着科技领域越来越多地陷入贸易和政治冲突，该公司计划摆脱地缘政治纠缠而保持中立立场。

当前，美国正在动用举国之力阻止中国的华为公司进入全球的 5G 移动网络市场，这给 5G 网络设备市场的竞争对手诺基亚带来机会。面对当前这样的形势，于 8 月 1 日开始执掌诺基亚公司大权的伦德马克正在寻求自己的立足点。

“我认为，单个企业如果开始推动他们的政治议程，那将是一个重大错误。”伦德马克当地时间周五在接受媒体采访时表示，“非常重要的是，企业要直截了当，做自己应该做的事情。我们没有政治议程，我们是一个纯粹的企业。”

唐纳德 · 特朗普 (Donald Trump)政府一直在向盟友施压，以所谓的构成国家安全风险为借口，阻止其盟友使用华为的设备。面对美国政府的无理打压，华为一再有力地否认了这些别有用心的指控。

华为并不是遭受美国政府无端打压的唯一一家中国科技公司。当地时间周四，特朗普签署命令，开始禁止受到美国用户欢迎的中国应用程序抖音海外版 TikTok 以及腾讯旗下社交媒体应用程序微信。诺基亚上个月曾表示，华为受到美国政府打压，给诺基亚带来了一些业务。美国和英国已经发出信号，两国政府正在考虑向诺基亚及其瑞典的竞争对手爱立信提供某种形式的援助，以确保其 5G 设备供应的竞争力。

诺基亚在 5G 网络设备市场的竞争中落后于竞争对手，这就是伦德马克被聘请来担任诺基亚新掌门人的原因。在上任诺基亚新首席执行官职位才五天之际，伦德马克表示他正忙于与客户交谈，并已开始为该公司规划一条前进的道路。

“与全球几乎所有地区与政府保持良好关系是极其重要的，”伦德马克周五接受媒体采访时表示，“我们与全球不同地区的政府沟通，对于我们来说这就像往常一样。”

伦德马克在上周上任新首席执行官职位时表示，“我们现在要做的是预览当前的计划，然后就如何发展制定新的计划。”

“我脑子里已经有一些理论和想法，但是上任才第五天就谈论这些理论和想法还为时过早。”

但他说，“我的目标是坚定的，关于‘我们在市场中下一步应该采取哪些措施’，在年底之前，我们能够说出更具体的东西。”

2015 年，诺基亚宣布收购竞争对手阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent）。这一收购消息宣布的当天，诺基亚股价曾创下一个高点，但自从那时以，该公司股价已经累计下跌了 40%，这段时间对诺基亚股东来说既漫长又痛苦。从今年 3 月初开始，股东们就一直在等待伦德马克执掌诺基亚大权。许多股东表示，希望他能迅速采取行动，扭转诺基亚的局面。伦德马克说，他计划在 “适当时候”举办投资者日活动。诺基亚举办这样的活动可谓罕见。2009 年以来，诺基亚只举办过两次 “资本市场日”活动，最后一次是在 2016 年举办。

“就诺基亚的业绩而言，我们经历了起起伏伏，并且公司已经发生了根本性的转变。”伦德马克表示，“但是，我对目前的形势仍然持谨慎乐观的态度。”

伦德马克在 1990 年代曾在诺基亚的网络业务部门工作 10 年，其后在其它地方工作了 20 年。这次来诺基亚之前，他是芬兰能源公司 Fortum 的首席执行官。

“这份工作是我梦寐以求的，”他在谈及担任诺基亚新首席执行官职位时表示，“这对我来说绝对是一次回家。”