海漂网红遇阻，回流再寻 “钱缘”

“网友都很健忘，除非成为李子柒、小野那样的头部，不然一段时间后大家就都会忘记你的。”主播青儿说到这几位火爆海外市场的头部网红，既羡慕也有几分无奈。

作为一名曾经的 “海漂”美食 UP 主，她和很多希望先在海外出名、再 “出口转内销”的网红一样，在经历了一番出海、试水、遇挫、回流的磨砺后，还是决定放弃 “海漂”，回归 “故土”。

网红 “海漂”水土不服后回流

前不久，一位名为 “阿木爷爷”的 63 岁山东大爷，因榫卯视频在海外走红，引发许多媒体争相报道。有媒体指出阿木爷爷的 “油管”拥有百万粉丝，视频播放量上亿次。

▲在海外社交媒体上突然火爆的 “阿木爷爷”

阿木爷爷的走红，不禁让人想起以静谧田园生活传播中国文化，讲好中国故事的 UP 主李子柒。她不仅在海外社交媒体拥有上千万追随者，内容影响力更是覆盖了美国、日本、印尼、韩国等诸多国家和地区。

李子柒、阿木爷爷相继走红更坚定了部分网红出海发展的信念，尤其诸多在国内市场不得志的腰部网红，更希望通过在海外 “镀金”，成为下一个李子柒、阿木爷爷、滇西小哥。

在广州番禺的海鸥岛，懂懂笔记和有过 “海漂”经历的 UP 主 “青儿”进行了一番交流。

一年半之前，为效仿滇西小哥、李子柒静谧田园生活的 “中国风”，青儿搬到了这座位于珠江口的原生态小岛上居住，开始创作海外版短视频内容。

如今，结束 “海漂”梦想，将发展重心转回到国内的青儿，已经签约美博城的一家直播机构，但是每天仍奔波于市区与这座小岛之间。

▲“青儿”工作和居住的海鸥岛

“现在还能见到一些网红上海鸥岛来拍短视频，许多都为了发油管。”由于有将近一年多时间专注海外社交平台的运营，青儿在国内的影响力出现了明显 “断档”。

相比那些投入大量精力运营海外账号却只有几千粉丝的小网红，她在海外的社交媒体账号关注量显然高出许多，仅油管上就有近三万粉丝。但 “出海”的经历并未对其目前的发展产生任何 “效益”。

“如果成为不了李子柒那样的头部大 V，很快粉丝就都会忘记你的。”如今，重新签约国内直播机构之后，青儿又一次和新晋网红站在同一起跑线上。

唯一能让人得知她曾有 “出海”经历的，只有她的微博主页备注：“前非著名油管 UP 主”，以及机构为她招揽商业合作时的宣传资料：“海外社交媒体知名 UP 主”。

“反正在海外我是没什么名气，以前在国内的粉丝也都忘记我了，所以随便公司怎么宣传呗，反正也有商家相信。”青儿告诉懂懂笔记，与其说她将发展的重心转回国内，不如说是 “出海”失利，重回国内市场谋生。毕竟在油管等社交平台上，粉丝不到百万级别的国内网红几乎接不到什么 “合作”，公司在发现很难用网红的几万粉丝做推广后，也会逐渐放弃。

青儿透露，许多和她同一时间 “出海”的腰部网红，有的死守那几万 “关注量”，苦苦对外输出团队精心策划的视频内容；有的则是有一搭无一搭，油管账号已经一两个月都不更新；有的重新在国内注册了新账号，发了几则视频之后便杳无音讯……

“要不是为了生存，我也没有信心再从事直播、短视频这件事儿。”青儿表示，对于很多 “海漂”遇阻后回归国内市场的网红、UP 主而言，最难受的莫过于看到同时期的网红，如今已经小有名气、带货赚钱。

她们也会自怨自艾，因为此前 “出海发展”导致影响力断档，所以如今要一切从零开始。尤其是要重新与那些讥讽自己 “出口转内销”的同事，争取机构和公司的资源扶持。

“出海”曾经是不少网红的梦想，但如今在她看来，这真的是一条 “不成功便成仁”的路。

美食基本没门，才艺很难吸粉

在很多出海 MCN 机构的面前都摆着这样一份数据和排名：根据调研机构 Noxinfluencer 的数据，截至 2019 年 12 月 25 日，“办公室小野官方频道”在油管位居中国区综合第一名，粉丝数量 806 万，总观看量 18.44 亿；李子柒位居中国区综合第二名，粉丝数 778 万，总观看量 9.93 亿；“滇西小哥”位列综合第三名，其次还有 “Emi Wong”、“山药视频”和 “阿木爷爷”等知名 UP 主。

而多家调研机构的数据显示，与中华美食、中草药等相关的内容，已经占据海外社交媒体网红的半壁江山。说白了，再做饮食文化已经没有太多机会了。

“我就想做音乐，很早就学着其它 UP 主的做法，除了上传国内平台，也将视频内容发到油管上。”声乐专业毕业的 “筱筱”，目前是广州一家少儿音乐培训机构的声乐教师，同时她也是一名短视频 UP 主。

▲希望继续翻唱中文歌曲的 “筱筱”

筱筱告诉懂懂笔记，从 2018 年初她还在留学时自己就尝试录制翻唱中文歌曲的视频，并节选一些片段上传到短视频平台上。

但现实给她泼了一盆冷水，坚持上传翻唱将近半年多，她在抖音、快手等短视频平台上的粉丝量都只有一千多，“粉丝数好惨，倒是有 MCN 想签我，只不过（机构）规模实在太小，我就拒绝了。”

与此此时，筱筱发现她上传到油管上的翻唱视频却开始受到关注。尤其是英文翻唱歌曲，经常会出现几十条（海外）网友的评论，这让筱筱兴奋不已。一方面，她用蹩脚的英语与网友互动，另一方面，她开始将内容的重心转向海外社交平台，上传了很多中文歌曲的英文翻唱版本。

如今，筱筱的翻唱视频虽粘住了少量忠实粉丝，但流量和关注量增长都很缓慢。截止目前，她在油管上的账号粉丝仅有 7439 人。不过虽然粉丝不足一万，也没有带来什么收入，却成为她继续创作的一种鼓励。

而另一位出海寻梦的上海 UP 主 “可宝”，却在创意上遭遇了挑战。

“可宝”告诉懂懂笔记，她是国内比较早做萌宠视频，并且专注猫粮、狗粮评测，宠物吃播的 UP 主。尽管已经签约 MCN 机构，但由于机构资源有限，缺乏流量扶持，她精心策划的短视频内容，播放量和关注度都不高。“当时突然发现 UP 主‘花花与三猫 cat live’在海外火了，李子柒也是火得连国内网友都人尽皆知。”

▲在海外社交平台极具影响力的 “花花与三猫 cat live”

于是可宝想到了一招，效仿这些海外成功案例，将宠物吃播的视频委托海外的大学同学帮助发布，希望视频在海外社交媒体火爆后，再杀回国内吸引大批粉丝和商家。

毕竟，萌宠主题的视频在 TikTok 和油管上也都颇有市场。而她制作的部分萌宠视频一开始也得到了国外网友的关注与好评，为了出圈，可宝甚至开始捣鼓起了自制的宠粮。不成想，问题却随之而来。

“由于一部分自制的宠粮猫猫不爱吃，结果落得网友差评。”她告诉懂懂笔记，部分国外网友看到视频后甚至指责其虐待动物，并开始抵制，“猫猫试吃自制猫粮的视频在国内都蛮火的，没想到在国外会翻车。”

此时可宝开始认识到国内外宠物文化的差异，在视频制作上也更加谨慎。在她看来，还是国内市场更适合自己的创意和理念。

“出海”成功绝非偶然

“最近一年公司签约的网红，有相当一部分都自称有出海经历。”

曾经是美妆主播出身的于萌，现在是深圳一家 MCN 机构的市场负责人。她告诉懂懂笔记，由于国内网红行业竞争激烈，这两年有部分网红 UP 主选择往海外发力，试图碰碰运气。

▲油管综合排名第一的 “办公室小野”

有的网红 UP 主甚至在入行之初就已决定，直接发力海外市场，理由是创作氛围自由、海外观众欣赏水平高，“其实说白了，只是看到办公室小野和李子柒等网红在海外成功出圈，想要去模仿罢了。”

在她看来，很多网红或者 MCN 机构的思路是只要先在海外走红，再征战国内市场就会 “水到渠成”，甚至会被舆论追捧，成为媒体争相报道的对象。

殊不知 “出海”难度其实比国内更难。作为网红培训机构的部分负责人，于萌研究了部分在海外走红的国内 UP 主，发现他们在海外获得关注并非偶然。例如李子柒、阿木爷爷，传播的是中国传统文化和传统匠人技艺，而且都有独门的绝活。

“这对于国外观众而言是非常新鲜的，国外的观众对不熟悉的内容会赞赏有加。”于萌表示，不熟悉的事物被关注，如同一些在国内火爆的国外博主，上传的是其在海外生活的视频内容，同样能够吸引国内大批好奇观众。

但是，模仿李子柒的人多了，同质化的内容多了，海外观众的新鲜感同样面临消退。“在油管上发那些中国田园风视频的博主很多，怎么就火了李子柒还有滇西小哥呢？”除了新鲜内容引发关注外，她认为海外与国内市场一样，“海漂”UP 主若想走红还得依靠专业机构的策划。

李子柒是背靠专业 MCN 机构的，办公室小野更是知名机构孵化的产物，至于阿木爷爷，则是西瓜视频的原生作者，“油管上头部的海外账号，许多也都是团队运作，极少会是单枪匹马。”

于萌表示，无论在海外还是国内市场，UP 主走红绝非偶然。但可悲的是，有部分行业新人仍旧以为海外平台的竞争相对公平，因此仍纷纷选择 “出海”，试图弯道超车。

▲火爆海外社交平台的滇西小哥

“对于国外网友而言，具有东方特色的内容的确比较新鲜，短时间内也能收获追随者，但缺少团队、MCN 机构的策划、营销、造势，网红发展很快就会遇上瓶颈。”

于萌直言，成功 “出海”的大牌网红，团队大都是筹备酝酿了好几年，并在大量内容、营销造势（资金投入）的铺垫之下，最终才形成了巨大的影响力，然后才会回到国内市场 “吸金”。

显然，很多贸然 “出海”的腰部网红只看到李子柒、滇西小哥成功的一面，却忽略了背后团队在其 “海漂”之初，为网红后续持续造势、营销所做的准备和努力。

新鲜、另类、极富地域色彩的视频内容，将来仍然会成为网红 “出海”的基调，但网红 “出海”并且成功，依然是万分之一的几率——没有人能随随便便获得成功。