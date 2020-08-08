为什么中国手机在海外这么火 ？

不知从什么时候开始，中国手机不仅占据了国内市场，而且在海外也备受欢迎。按理说国产手机拿下中国市场是理所应当的，毕竟中国品牌最懂中国消费者，但外国人为什么也喜欢上了中国手机？难道中国品牌也很懂外国消费者吗？

研究外国用户，中国厂商用心了

放眼全球手机市场，可以说中国消费者是眼光最高、口味最挑的，我们对手机外观、性能、拍照等各方面的要求都十分苛刻，远超其他国家的用户。当然了，由此也催生出很多优秀的国产品牌和产品，所以当中国手机为了布局全球化而准备出海时，本身就具备了很强的基础实力。不过话又说回来，不同地区消费者的需求也不尽相同，有时候虽然可以满足本国消费者，但在国外却怎么也卖不动，三星中国就很好的说明了问题，所以中国厂商能够赢得海外用户的青睐，一定是仔细做过功课了。

▲小米印度公司 500 家门店同时开业 | 小米印度 Twitter

比如在印度，印度拥有 13 亿人口，市场潜力巨大，是国内厂商出海的第一站，小米就是动作最大的，2014 年小米首次打入印度市场，并很快在当地建立工厂、开设店铺，后来取得的成效也很显著，仅用三年时间就拿下了印度第一的名号，如今又过去三年，小米已经是印度市场中绝对的霸主，在今年第二季度，小米凭借着 30.9% 的市场份额稳居印度第一。

小米是怎样做到的？本土化定制的功能和服务也许是最关键的一点。近年来，MIUI 国际版发布会都在印度新德里召开，同时小米也会针对印度推出定制版系统，提供本地的内容和服务。首先从最基础的系统语言上说起，虽然印度国家官方语言只有英语和印地语两种，不过在各个邦还有 22 种地方语言，小米和很多中国厂商就注意到了这些，它们支持的语言数量甚至比印度本土品牌手机还要多。而在内容和服务上，MIUI 印度版也整合了当地众多的内容供应商，比如小米很早就通过投资的方式引入印度本土流媒体供应商 Hungama，用户便可以直接通过小米手机订阅宝莱坞的影视资源，这也为后续小米在印度开展电视业务打好了内容基础。

▲MIUI 11 国际版发布会 | 小米印度 Twitter

而在一些更细节的方面，MIUI 还推出了印度风的系统主题、支持印度传统日历显示、甚至还有针对印度女性和小孩专属定制的美颜功能，和国内不同的是，在印度人眼中美白磨皮可能不是刚需，但眉心上的红色吉祥痣一定要保留下来，所以很多国产手机贴心的推出了磨皮并保留吉祥痣的功能。这些细节方面的体验和改善，无疑得到了印度用户的好感。事实上这些功能在技术上并不难以实现，只是背后需要对用户行为进行仔细观察罢了，可见国产手机在这方面确实用心了。

▲阿米尔汗代言的 vivo 手机 | vivo 印度官网

除了产品上做的一些努力，本土化营销也是非常重要的，毕竟酒香也怕巷子深，更何况想把中国酒卖到外国去更是难上加难。当然了，中国厂商在营销方面可都是经验老道的玩家了，它们的方法既简单粗暴，又能起到一招奏效的效果，直接把国内那套重金砸广告、铺设线下渠道的玩法搬过去就行，这点 OPPO 和 vivo 明显更在行，早在 2017 年，这两家公司就豪掷 220 亿卢比的营销费用（23.6 亿人民币），请了印度的国民偶像代言，并把自己的广告牌铺遍城市和小镇的大街小巷，与此同时还进一步扩大销售网络，甚至会通过补贴线下渠道的方式提升市场占有率。

▲遍布大街小巷的 OV 门店 | Google

玩性价比，没人比得过中国厂商

B 站 up 主「冒险雷探长」去年上传了一期旅行 Vlog，他前往南亚的孟加拉国旅行，并探访了线下卖场的手机店，在这段 Vlog 中可以看出中国手机的市场渗透率很高，品牌也很多，虽然出售的主要是中低端机型，定价也都在 1000 元人民币上下，但卖的却十分火热，因为东南亚地区的消费者大都为价格敏感性用户，所以千元机就是最好的选择，视频中雷探长也随机采访了一名路人，他指着自己的小米手机说「这手机什么都好，而且价格还便宜」。其实不难发现，价格就是中国手机在海外竞争的王牌，在印度、东南亚以及非洲等地，普通消费者在有限的预算内，只有买中国手机才能享受到更好的配置和品质。

▲《冒险雷探长》2019.12.13 期

根据 IDC 的调查显示，2019 年印度智能手机的平均售价为 163 美元（约合 1135 元人民币），而在东南亚、非洲等地，这个数字可能更低，所以本身就擅长打价格战的中国厂商具备着先天优势，我也查看了小米印度官网，发现即便是售价 9999 卢比（928 元）的一款手机，也配备了最新的 Helio G80 处理器、4+64GB 存储、四摄像头、18W 快充、5020mAh 电池和指纹识别等功能，可以说该有的都有，甚至有点「越级」了，而如果在相同的价格下选择三星手机，就只有 3+32GB 存储，4000mAh 电池容量，其他方面的硬件也会缩水很多。

▲Redmi 9 Prime | 小米印度官网

不过光靠价格战的打法，只能撑得起一时性价比，如果考虑到生产成本、运输、税收等因素，中国手机的低价策略并不会长久。比如在印度，税法规定进口手机除了要缴纳 10% 的基本关税外，还要再交 35%~40% 的增值税，相比之下，印度本国生产的手机只需要 12% 的增值税，所以对于出海的中国手机来说，实现本土化生产势在必行。在小米印度官网有一个「MADE IN INDIA」的专题页面，页面显示小米在印度已经建立了 7 个手机工厂，每秒就可以生产 3 台手机，而且在印度本地出售的小米手机和小米电视中，分别有 99% 和 85% 都是印度本地制造的，除此以外，一些移动电源，甚至是小米生态链的产品也都可以实现印度制造。

▲MADE IN INDIA | 小米印度官网

在当地建厂不单单可以降低成本，另一方面也提升了当地的就业率，同样是在小米官网「MADE IN INDIA」专题页上，小米就表示在印度一共雇佣了三万多名工人，其中 95% 以上都是女性，而同样在海外的华为、OPPO、vivo、realme 等厂商也都有自己的工厂和数以万计的工人，更宏观的讲，中国手机厂商在布局全球化的同时，也扶持了当地的制造业，所以有时候虽然很多人嘴上喊着抵制中国制造，但事实上是真的离不开中国手机。

中国手机，在马太效应下愈发壮大

全世界的手机品牌有很多，但细想一下几乎都集中在中美韩三国，Canalys 公布的 2020 年第 2 季度全球智能手机出货报告显示，出货量前 5 名依次为华为、三星、苹果、小米、OPPO，中国厂商占了其中 3 个，如果这个榜单更长一些，那么 vivo 和 realme 甚至是主打高端小众的一加或许也会包含在内。这也说明了中国品牌在市场规模就取得了很大优势。

▲2020 Q2 全球智能手机出货量 | Canalys

当然了，中国手机的规模优势，不只存在于印度、非洲等中低端市场，在更高端成熟的欧美市场中也有显现，比如华为虽然在印度和东南亚市场表现平平，但在欧洲却很受欢迎，华为每年的旗舰机发布会都会在欧洲城市最先举行，然后再回到国内发布。这也许就是华为在海外塑造高端品牌形象的一种体现。

▲华为 Mate30 系列慕尼黑发布会 | 极客公园

另外还有 OPPO 也在迅速开拓欧洲市场，2018 年 OPPO Find X 在法国卢浮宫首次亮相，一年后，时任 OPPO 副总裁的沈义人又两次奔赴欧洲，分别和温网、法网两个世界级的顶级赛事建立了品牌合作关系，这些行动都说明中国品牌无论是在市场规模，还是品牌影响力上依然在持续扩大。

▲OPPO 与温网建立品牌合作 | OPPO 官微

对于消费者来说，选择一款手机，要么看重高性价比、要么看重体验和服务、更有追求的或许还会关注品牌影响力，除了这些之外，实在没什么更核心的标准了。可以说消费者所需要的，是每个中国手机厂商已经具备、或者即将具备的。