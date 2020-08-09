小软件大功用！让打字体验大幅提升的神器

现在的笔记本触摸板越来越大，纵然带来了更好的手势操作体验，但也带来了其他问题。例如有的朋友在打字的时候，会不小心蹭到触摸板，光标瞬间就不知所踪了。要怎么才能在打字的时候避免误触这么大面积的触摸板？其实 Windows 上是由相应解决方案的。

这是一款仅有数百 K 的小软件，它的作用在于，可以在你打字的时候，自动屏蔽触摸板。来看看 Touchpad Blocker 的功能。Touchpad Blocker 虽然作用单一，但可设置的项目还是蛮多的。例如你可以设置是否随着系统启动，可以设置触发键盘后，屏蔽触摸板的时长。例如你可以将时长设置为 0.5S，这样打字的时候就会短暂屏蔽触摸板，当停止打字的时候，触摸板的功能又恢复了，不影响正常使用。



Touchpad Blocker，就只有这一个界面

Touchpad Blocker 是设置是比较灵活的。针对触摸板的屏蔽，也有很多细项可以调节，例如是否只屏蔽点击，要不要也屏蔽移动轨迹等等。当然，如果你是用触摸板玩游戏的高手，可以同时操作键盘和触摸板玩游戏，这个软件就用不上了，这时候也可以用快捷键来迅速开关相应功能。不过，这款工具可能也会和触摸手势冲突，大家酌情设置。

总的来说，这是一个解决了某些使用场景痛点的小工具，在很多情况下都可以大幅提升打字体验。如果你也遇到过打字误触触摸板的问题，不妨试试它吧。

Touchpad Blocker