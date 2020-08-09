柯达或药厂 “梦碎”： 存不当行为的指控

据外媒报道，美国国际开发金融公司（DFC）表示，柯达与美国政府达成的价值 7.65 亿美元药物原料贷款协议已被搁置，原因是 “最近有不当行为的指控”。

本周早些时候，民主党资深议员要求联邦监管机构调查该公司及其高管在得知可能获得政府贷款前后进行的证券交易。



当地时间周五晚间，DFC 在推特上表示：“最近对（柯达）不当行为的指控引起了严重关注。”

“除非这些指控被证明是清白的，否则我们不会采取进一步行动。” DFC 表示。该公司指的是 7 月 28 日与柯达签署的一份意向书。

美国总统唐纳德 · 特朗普周二表示，政府将调查有关贷款声明的情况，这笔贷款将帮助这家摄影设备制造商转向在其美国工厂生产药品。

贷款消息公布后，柯达股价上周飙升逾 1000%，为公司高管带来了一笔意外之财，其中一些高管一天前就拿到了期权。

议员们表示，他们对这笔交易有 “严重的担忧”，并要求美国证券交易委员会（SEC）调查有关此事的情况。他们指出，人们对内幕交易的担忧日益加剧。

该公司表示，已经任命了一个由独立董事组成的特别委员会来进行内部审查。

柯达在一份声明中称： “该委员会将由 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 进行内部审查。”。“

据此前报道，当地时间 8 月 4 日，美国证券交易委员会 SEC 就柯达信息披露是否涉嫌违规已经开展调查。目前调查正处于初级阶段，重点是柯达如何披露与政府的交易。