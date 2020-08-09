木兰编程语言重现：通过玩三岁游戏完善语言功能

某个号称三岁以上就可以玩的桌游，抽象之后的基本问题就是在一个区域中如何摆放三种形状（朝向随意）。
比如区域：
三种形状（短折，长折，一字），各种朝向如下：
这是迄今为止用木兰语言编写的最复杂的实用代码，包括一个递归搜索，长约 150 行，测试约 70 行。其中一个类如下：
细节和算法有很大改进空间，欢迎指教。
期间根据需要复现了木兰的如下功能：
== 操作符重载
type 点 { func $点(横, 纵) { self.横, self.纵 = 横, 纵 } operator == (另一点) { return self.横 == 另一点.横 and self.纵 == 另一点.纵 } }
可指定函数返回类型
type Person { { name = "小白" } func $__init__(name) { self.name = name } } func shout(id): Person { return Person(id) } print(shout("Mulan1").name)
根据范围取子列表
比如 a[1:3], a[1:]
添加内置函数
集合（set）、断言（assert）、all、str/int 等等
代码统计下面是几个主要部分的代码行数统计，格式为：两周前 ->本周。
测试
test 语法树 . py，确保生成的语法树与原始版本一致：67
木兰测试用例：1228 -> 1590
运行测试 . py，检验所有木兰测试代码片段：151 -> 154
未变
实现：2130 -> 2183
演示高亮 . py：100
功用 / 反馈信息 . py：45
分析器 / 语法分析器 . py：916 -> 944
分析器 / 语法树 . py，功用 / 调试辅助 . py，包括对 ast 库的中文封装：284 -> 234 + 56 = 290
分析器 / 词法分析器 . py：187 -> 190
环境 . py，加载木兰模块：89 -> 97
中 . py，主程序：35 -> 36
未变
下一步由于还有相当部分的木兰语言功能尚未补全，而实践证明编写较复杂实例的开销相对较大，于是打算首先尽快补完语言功能和测试用例。
现在个别语言功能上卡了壳（比如变长参数），主要是看不出如何使用。如果有兴趣并且对 Python 比较熟悉，欢迎一道研究。