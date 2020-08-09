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木兰编程语言重现：通过玩三岁游戏完善语言功能

2020/8/9 7:12:42 来源：开源中国 作者：吴烜2020 责编：微尘
评论：

某个号称三岁以上就可以玩的桌游，抽象之后的基本问题就是在一个区域中如何摆放三种形状（朝向随意）。

比如区域：

三种形状（短折，长折，一字），各种朝向如下：

这是迄今为止用木兰语言编写的最复杂的实用代码，包括一个递归搜索，长约 150 行，测试约 70 行。其中一个类如下：

细节和算法有很大改进空间，欢迎指教。

期间根据需要复现了木兰的如下功能：

== 操作符重载

type 点 {
    func $点(横, 纵) {
      self.横, self.纵 = 横, 纵
    }

    operator == (另一点) {
      return self.横 == 另一点.横 and self.纵 == 另一点.纵
    }
}

可指定函数返回类型

type Person {
    {
        name = "小白"
    }

    func $__init__(name) {
        self.name = name
    }
}

func shout(id): Person {
    return Person(id)
}

print(shout("Mulan1").name)

根据范围取子列表

比如 a[1:3], a[1:]

添加内置函数

集合（set）、断言（assert）、all、str/int 等等

代码统计下面是几个主要部分的代码行数统计，格式为：两周前 ->本周。

测试

test 语法树 . py，确保生成的语法树与原始版本一致：67

木兰测试用例：1228 -> 1590

运行测试 . py，检验所有木兰测试代码片段：151 -> 154

未变

实现：2130 -> 2183

演示高亮 . py：100

功用 / 反馈信息 . py：45

分析器 / 语法分析器 . py：916 -> 944

分析器 / 语法树 . py，功用 / 调试辅助 . py，包括对 ast 库的中文封装：284 -> 234 + 56 = 290

分析器 / 词法分析器 . py：187 -> 190

环境 . py，加载木兰模块：89 -> 97

中 . py，主程序：35 -> 36

未变

下一步由于还有相当部分的木兰语言功能尚未补全，而实践证明编写较复杂实例的开销相对较大，于是打算首先尽快补完语言功能和测试用例。

现在个别语言功能上卡了壳（比如变长参数），主要是看不出如何使用。如果有兴趣并且对 Python 比较熟悉，欢迎一道研究。

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关键词：编程游戏木兰

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