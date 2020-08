Wine 5.0.2 发布了。Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统(诸如 Linux、macOS 与 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其它一些行为的内存占用,让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

5.0.2 是最新的稳定点版本,带来了 46 项 bug 修复,主要包括影响微软产品安装程序、MSI 安装程序、Qt、iTunes、Microsoft Word、ConEmu 控制台模拟器、Denuvo 防作弊以及各种游戏的修复程序。

