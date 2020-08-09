带有树莓派零和触摸屏的模块化 Linux PC：Zero Terminal 3

硬件黑客 NODE 开发了一款运行在树莓派零（Raspberry Pi Zero）上的模块化手持式 Linux PC，名为“Zero Terminal 3”。其配有 WaveShare 5.5 英寸全高清触控 AMOLED 显示屏、全尺寸 USB 2.0 接口、micro SD 插座和 1200 mAh 的内置锂电池。

同时，Zero Terminal 3 还支持附加组件，包括键盘、游戏控制器、无线电收发器、网络接口、太阳能电池板或电视调谐器等。事实上，这并不是 NODE 开发的第一款手持计算机，不过与旧版本相比，Zero Terminal 3 拥有更大的显示屏和更多的功能。

Zero Terminal 3 Linux PC 的规格具体如下：

USB 2.0 A 型端口

微型 USB 端口（用于充电）

microSD 读卡器（用于操作系统）

3.5 毫米耳机插孔

视频输出

相机接口

2 个电源指示灯

3 个可编程按键（连接到 Raspberry Pi Zero 的 GPIO pins）

电源开关

NODE 还发布了一个视频，展示了 Zero Terminal 3 的详细组装过程。目前，Zero Terminal 3 并未上市销售，不过 NODE 表示，他计划提供更多细节和说明，以帮助大家来构建自己的 Zero Terminal 设备和模块化附件。

更多详细介绍可查看：https://n-o-d-e.net/zeroterminal3.html