三星 Galaxy Book Flex 5G 变形本曝光：预计 10 月推出

三星本周早些时候在 Galaxy Unpacked 活动中推出了 Galaxy Note 20 系列，Galaxy Tab S7 系列，Galaxy Watch 3 和 Galaxy Buds Live。甚至还预热了可能会在 10 月上市的 Galaxy Z Fold 2。大约在同一时间，三星还可能会在 2020 年的 SDC（三星开发者大会）上推出 Galaxy Book Flex 5G。

初代的 Galaxy Book Flex 和 Galaxy Book Ion 于 2019 年 10 月首次亮相，是全球首款配备 QLED 显示屏的笔记本电脑。后来，该公司在 2020 年国际消费电子展上发布了该系列的另一款名为 Galaxy Book 𝛂（Alpha）的机型。

近日，三星向 EUIPO（欧盟知识产权局）提交了商标申请（通过 LetsGoDigital），商标为 “Samsung Book Flex 5G”。这表明该公司可能会在一周年之际推出 Galaxy Book Flex 的 5G 版本。

该商标是由一家名为 Abril Abogados 的公司（代表三星）提交的。此外，尽管该商标未包含 “ Galaxy”一词，但该产品的确将称为 “ Samsung Galaxy Book Flex 5G”。

当然，这不是世界上第一台 5G 笔记本电脑，该头衔属于搭载高通 Snapdragon 8cx 的联想 Flex 5G。