网传中芯国际创始人张汝京称 “美国对中国制约力不强”，主办方回应

IT之家 8 月 9 日消息 微信公众号 8 月 4 日阿皮亚报道，原中芯国际创始人兼 CEO 、现芯恩（青岛）创始人兼董事长张汝京今日表示，美国对中国制约的能力没有那么强，我相信我们能追得上，第三代半导体 IDM 现在是主流。

IT之家了解到，张汝京提到，“如果中国在 5G 技术上保持领先，将来在通讯、人工智能、云端服务等等，中国都会大大超前，因为中国在高科技应用领域是很强的。”“有的地方我们中国是很强的，比如说封装、测试这一块很强。至于设备上面，光刻机什么，我们是差距很大的。如果我们专门看三代半导体的材料、生产制造、设计等等。我们在材料上面的差距，我个人觉得不是很大了。”

对此，微信公众号 “金沙江资本”8 月 8 日发布《中信建投证券及金沙江资本对媒体报道张汝京言论的声明》，以下为声明全文：

近日媒体发表类似 “中芯国际创始人张汝京震撼发声：美国对中国制约的能力没有那么强”等为标题的文章，文章以标题吸引眼球，但题目并不对应会议重点。我们理解发文者的好用意，但是对第三代半导体的发展与点评者可能带来一些不良的影响。经与嘉宾本人及业内朋友详细沟通后，决定发文表达我们的几点意见；点评人接受中信建投证券及金沙江资本第三代半导体线上会议邀请，本意是希望通过对第三代半导体知识面的讲解，分享自身对第三代半导体的看法 , 以期帮助业界朋友加深对第三代半导体的认识和支持。但是有些媒体的文章，标题过猛，片面强调中美关系的对立，偏离了会议的主题和主旨。半导体发展至今，极大地改变和丰富了人类生活，依靠的是全球产业链的配合。最近的中美关系，打破了这种平衡，但是这种非常态的对立，可能不久后也会往理性合作的方向靠拢，中国半导体在自力更生，努力”内循环 “的同时，也不要忘记着眼全球，取长补短，联结可联结的朋友和力量。

中国半导体的发展，不仅仅靠半导体人的努力，也需要社会甚至媒体的支持。不管是对中美关系，还是中国半导体的发展，都希望大家理性对待、理智分析。推动长期的国际合作，尽量化敌为友，互惠互利才是正道！

中信建投证券 / 金沙江资本