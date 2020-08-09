老师做微商该不该被立案查处？

“你看，上午 9 点正是上课时间，在购物群里发广告。一天发几十条，老师自己赚钱不亦乐乎，可我们家长心都在颤啊。”

据浙江在线消息，6 月 29 日，几位学生家长拿着一沓微信截图证据材料到乐清市纪委市监委派驻市教育局纪检监察组投诉反映。

经查，被投诉老师王某因在上班时间开展微商兼职经营活动，部分学生家长由其介绍加入微信购物群或实际购买产品。由于违规从事 “微商”经营活动，被立案查处。

该事件被媒体曝出后，立即引发网友热议。

网友观点不一

支持方：只要不影响工作 做副业没问题

反对方：微商牵扯精力多 不影响教育不可能

从网友的评论来看，不难发现，此事件主要有两个争议点：第一，老师能不能做微商？第二，老师做微商该被立案处罚吗？

“老师能不能做微商？”网友有不同看法。支持的一方认为，只要不影响工作，做副业没问题。反对的一方则认为，第一，从其工作性质上来讲，微商牵扯精力多，不影响正常工作不太可能，还是专心做好教育；第二，老师平时朋友圈发微商推广内容，孩子的家长看到了是买还是不买呢？

来源：新浪微博

网友 @唐子稀 表示，做微商可以，但有个前提 “建议分号做，与学生家长沟通的工作号不能做微商，不然家长也很为难。”

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部分网友指出，教师做微商，家长为难的原因是怕 “老师用权利来要挟学生家长下单”，暗示学生家长购买支持，只要老师能把握好这点，支持教师做微商。

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教师能不能做微商是一方面，为什么做也是值得思考的。

谈到老师做微商背后的原因。有网友表示，教师平时工作繁琐、工时延续性强、处理事情繁杂琐碎，在这种情况下做副业，难道不是因为经济紧张？小县城工资太低吗？

网友 @请认真的再坚持一天解释，目前情况看，教师的工资和当前的物价和房价相比的话，很难维系正常生活，加之还上有小下有老，选择做副业也是生活所迫。

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编教师 @董思成的正牌女友 表示，“自已一个月工资不到 2500”，后晒出自己的公积金缴纳截图。从截图内容看，每月公积金缴纳总额 632（个人 321 + 单位 321）。

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针对网友 “教师工资低才选择去做微商”的言论，有的网友反驳称，工资低不是违规做微商的理由。“既然选择当老师就应该遵守相关规定。”

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部分网友直言，待遇和规则是两件事，“做老师更应有规则意识，如果人人都有打破规则的理由，规则就不再是规则。”

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网友 @摩卡金破纪录了 也表达了同样的看法，老师辛苦、低待遇不是违反规定的理由，“上班时间搞副业、发朋友圈本来就不应该，就算是副业，也是下班时间做。”

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从微商工作性质来看，想要更好的权衡好教育和做微商，精力上很难满足。

网友 @今天真是快乐的一天啊 指出，做微商需要经常维护随时回复客户，“在班的老师，做了微商，很难一心一意上班 ......”

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其次，老师做了微商，家长看见了推广商品是买还是不买呢？网友提出质疑，做微商就是要发展客户，小孩的家长难道不是一块现成的蛋糕，“你觉得做微商的老师会不啃？”

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如何看待教师做微商被处罚？网友也持有不同看法。据新浪科技调查数据，36.8 万的调查者中，26.36%（9.7 万人）认为不该被处罚，老师也可以从事副业；18.21% 认为该处罚，他们认为教师应该专心教育。

教师做微商该被处罚吗？调查 来源：新浪科技官方微博

值得注意的是，目前来看，有部分省份已经出台相关规定明确禁止教师做微商的通知。

2017 年 3 月，福建省晋江市教育局下发《关于开展教职员工从事 “微商”等营利性活动问题自查自纠工作的通知》。相关负责人表示，教职员工从事 “微商”等营利性活动，将严重影响到正常教育教学工作，甚至在学生家长中造成不良影响，损害教师队伍形象。晋江市教育局将不定期对各学校开展自查自纠工作的组织领导、宣传教育、自查自纠、制度建设等情况进行监督检查。

律师

现行法律法规对教师能否做微商并没有明确

但利用家长资源推销产品牟利违反规定

从法律层面看，老师能不能做微商？如何看待老师做微商该被立案处罚？，新浪科技采访了知名法律博主 @谈点看法 、北京市京师（郑州）律师事务所欧阳一鹏律师和毕节市律师协会副会长姜桢祥。

@谈点看法 认为，从法律层面来看，现行法律法规对教师能否做微商并没有明确的、禁止性的规定，教育部相关规章制度也主要针对中小学教师有偿补课的问题。

@谈点看法补充说道，但是，由于职业的特殊性，中小学教师从事兼职工作有着严格的限制。2018 年 11 月 8 日，教育部印发了《新时代中小学教师职业行为十项准则》，明确规定，教师不得擅自从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为，不得利用家长资源谋取私利。可见，如果教师做微商影响教育教学本职工作，或者利用家长资源推销产品牟利，就是违反规定的，是不被允许的。

北京市京师（郑州）律师事务所欧阳一鹏律师指出，目前，国家还没有对教师做微商制订法律约束措施，所以应该是不违法的，但有可能违反教师职业道德。

欧阳一鹏解释道，微商的主要营销模式，是靠朋友圈的人脉影响，而教师又活跃在学生、家长这个人际交际圈里。当教师把微商广告发到朋友圈或者是群里，一些家长为了孩子得到更好地照顾，难免会通过照顾老师生意的方式去讨好老师。

欧阳一鹏称，教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》中的 “六条禁令”，其第一条是严禁以任何方式索要或接受学生及家长赠送的礼品礼金、有价证券和支付凭证等财物，第六条是严禁利用职务之便谋取不正当利益的其他行为。这条规定中，并没有明确规定教师不能做微商，但做微商的确会在教师和家长之间产生微妙的作用。

其次，微商的产品良莠不齐，质量难以保证，如果出售的商品出现问题，除了对使用者产生负面影响外，也会对教师甚至学校产生一定程度的影响。

毕节市律师协会副会长姜桢祥表示，对于教师做微商的问题，应当区别不同情况予以处理，如果教师做微商确实影响了本职工作，学校及教育行政部门应当及时制止，但不宜通过立案查处这种方式来处理，这有点矫枉过正。

姜桢祥进一步解释称，如果教师发朋友圈做微商并没有影响本职工作，且其推销的商品系正规厂家的合格产品，并没有必要一刀切的予以禁止，在工作之余，通过这种方式挣点钱，并不是什么坏事。

结语

笔者认为，教师作为特殊职业，一举一动难免受到外界格外关注。但带有一定责任的同时也是一名普通人。有的教师，上有老下有小，微薄的工资无法维继正常生活，在做好自己本职工作，把握好自己和孩子、家长之间的度，还有余力做点其他的事情，无可厚非。

小学老师做微商被立案查处，你怎么看？