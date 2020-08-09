石家庄计划培育万名直播人才，网红可享受人才绿卡政策

IT之家 8 月 9 日消息 据中新网报道，石家庄市政府日前出台了《石家庄市新媒体电商直播示范城市网红人才成长计划（2020-2021 年）》，石家庄市将在未来两年，围绕建设国内新媒体电商直播示范城市，计划培养 200 名拔尖网红、10000 名专业网红。对引进的直播电商人才，符合条件的，可纳入人才绿卡申领范围并享受相关服务。

据悉，石家庄市将采用政府引导和市场运作相结合的方式，充分发挥政策导向作用，依托市场化培训专业机构，开展线上线下多种形式的培训实践，广泛培育与引进优秀直播人才。推进分类培育引进机制，不断壮大基础人才规模，提升专业人才素质，集聚精英人才队伍；以电子商务直播实操、复合型人才培育引进为重点，着力解决当前行业人才紧缺瓶颈。

积极扶持主播机构和企业，更好地吸引与留住各类优秀人才。与全国知名网红团队、培训机构合作，利用其优质资源和专业人才，为本地提供多元化的直播培训服务。对直播电商企业独家签约或独立运营的主播，根据企业贡献、主播年带货销售额，由主管部门或行业协会，分档评选认定为星级直播销售优秀示范人员（网红）。对引进的直播电商人才，符合条件的，可纳入人才绿卡申领范围并享受相关服务。

在培训方面，专业人才培训对象为高校及职中毕业生、社会待业人员、企业员工、家庭妇女、个体工商户、农村种养户等，重点提供电商运营、直播带货、物流售后等一站式创业培训与实训。

IT之家了解到，此前，李佳琦作为特殊人才落户上海、90 后快递小哥李庆恒被认定高层次人才落户杭州。