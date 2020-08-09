真 · 盗梦空间！MIT开发 App 直接与梦中大脑沟通，还能操纵梦境内容

机器不仅可以帮助人们记录梦境，还可以引导梦境走向特定的主题。

梦境研究以激动人心的方式步入了现代，来自麻省理工学院（MIT）和其他机构的研究人员创建了一个社区，致力于推进这一领域、为这项研究正名并开拓进一步研究的机遇。

最近，Media Lab 流体界面小组在其一篇论文中介绍了一种名曰 “定向梦想孵化”（TDI）的新协议。人只需穿戴一个睡眠追踪传感器，并将其与手机 App 联接通讯即可。

TDI 不仅可以记录梦境，还可以引导梦境的发展——只需要在睡眠伊始不断重复特定信息就行了。TDI 方法和相关技术作为梦境研究中的控制实验工具，为人类研究梦如何影响情感、创造力、记忆等方面开辟了新的道路。

这名为 “Dormio：一个定向的梦境孵化器”的论文，由首席研究员 Adam Haar Horowitz 和媒体艺术与科学教授 Pattie Maes 共同撰写，她也是流体界面小组的负责人。这篇论文的其他作者包括贝斯以色列女执事医学中心和哈佛医学院的博士后 Tony J. Cunningham ，以及贝斯以色列女执事医学中心睡眠与认知中心主任、哈佛医学院精神病学教授 Robert Stickgold。

睡眠和认知科学专家 Stickgold 等研究人员先前的神经科学研究表明，浅睡期（最早的睡眠阶段）在脑波和感受方面与快速眼动睡眠（REM）阶段相似；然而，与 REM 不同的是，人在浅睡状态下做梦时仍能听到声音。

Horowitz 解释说：“这种思维状态是模糊且松散，灵活且游离的。就像是让心灵肆意漫游并沉醉其中，让身体时而漂浮时而坠落，随时会产生新的感受，思维在清醒和梦幻之间迅速切换。”

为实现 TDI 协议，Media Lab 实验室的一个跨学科团队设计并开发了一种睡眠跟踪设备 Dormio，它可以在睡眠周期的精确时间，通过跟踪人在浅睡期产生的生理数据来传递合适的音乐从而引导了梦境。人醒来后，可以用被引导的梦完成一些任务，比如创造性的故事写作，或者实验式的将梦与清醒时的思想进行比较。

Stickgold 表示：“Dormio 将梦的研究提升到一个新的水平，它直接与睡梦中的大脑互动，甚至操纵梦的实际内容。Dormio 在提高学习和创造力方面的潜在价值简直不可思议。”

贝斯以色列女执事医疗中心睡眠与认知中心主任 Robert Stickgold 表示：“Dormio 将梦的研究提升到一个新的水平，直接与睡梦中的大脑互动，并操纵梦的实际内容。”

在 Media Lab 研究小组的第一个试点研究中，Dormio 就孵化了六名受试者的梦并提高了他们的创造力。

Media Lab 团队在 2018 年的人机交互会议（alt.CHI）上将这一研究成果发表。多名科学家开始联系 Media Lab 研究小组，表示有兴趣复制梦境控制研究。这些需求促成了第一次梦境工程研讨会，该研讨会于 2019 年 1 月在 Media Lab 举行，由流体界面小组的 Maes、Haar Horowitz 和 Judith Amores 以及罗切斯特大学睡眠和神经生理学实验室的访问研究员 Michelle Carr 组织。这次研讨会汇集了许多世界上领先的梦研究者，包括 Deirdre Barrett、Bjorn Rasch、Ken Paller 和 Stephen LaBerge 这样的先驱，大佬们聚在一起研究讨论了关于梦的新技术。

Maes 说：“迄今为止，大多数睡眠和梦境研究仅限于大学里的睡眠实验室，对研究人员和参与者来说，这既昂贵又繁琐。我们的研究小组很高兴能够创造出新颖、简洁、廉价的技术来研究睡眠，甚至梦境互动，从而为更多的研究和常规实验提供了机会。除了使科学家受益外，这项技术还有潜力酝酿出新的商业技术，这些技术将不仅能够进行简单的睡眠跟踪，而且还能干预或影响触发睡眠过程、睡眠质量、基于睡眠的记忆整合能力和学习能力。”

这项技术是 Haar Horowitz 在媒体艺术与科学项目中的研究重点。在过去的一年里，他对 50 名受试者进行了一项更大的梦境研究，这项研究复现并扩展了先前的研究结果。

Haar Horowitz 表示：“在三项创造力测试中，主观和客观的指标都表明，梦境孵化与能力收益挂钩。梦到一个特定的主题似乎能在睡醒后带来好处，比如在与这个主题相关的创造性任务上。这并不罕见，像玛丽 · 雪莱或萨尔瓦多 · 达利这样的历史人物都曾从梦中获得灵感。不同之处在于，我们有目的地、有针对性地诱发了这些有益于创造力的梦。”

现在研究小组已经建成一个加强版的 Dormio 设备，包括一个分析平台，一个流媒体平台，一个用于音频捕获和流媒体传输的 iOS 应用程序，以及一个用于音频捕获、存储和流媒体的 web 应用程序。这些移动和在线平台允许通过各种开源技术共享 TDI 方法。

其他一些大学也开始了相关的 Dormio 研究，包括杜克大学、波士顿学院、哈佛大学、罗切斯特大学和芝加哥大学。

Media Lab 的研究团队还与艺术家的合作，利用梦来创造新的艺术作品，在增强艺术创造力的领域也是领先的。这项工作融合了睡眠科学和媒体艺术，而且已有作品在北京国际美术双年展和奥地利电子艺术节上展出，Media Lab 的研究团队还有可能与装置艺术家 Carsten Holler 合作，创作出一件新的艺术作品。